Fallece Atanasio García Durán, referente histórico de la izquierda en Veracruz

Este jueves falleció a los 83 años Atanasio García Durán, maestro, exdiputado local y una de las figuras más representativas de la izquierda veracruzana durante las últimas décadas.

Originario de Xalapa, García Durán desarrolló una larga trayectoria en los ámbitos educativo y político. Fue catedrático de la Universidad Veracruzana, además de ocupar diversos cargos en instituciones educativas de Veracruz y Oaxaca.

Sin embargo, su mayor influencia pública se dio en la vida política estatal. Militante de la izquierda desde los años de consolidación de ese movimiento en Veracruz, fue diputado local por el distrito de Xalapa II y llegó a presidir la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante la LX Legislatura.

Para diversos actores políticos, García Durán formó parte de la generación que abrió espacios institucionales a la izquierda veracruzana, primero desde el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y posteriormente desde los movimientos que darían origen a Morena en la entidad.

En 2007 solicitó licencia a su cargo de diputado para competir por la presidencia municipal de Xalapa, manteniendo posteriormente una activa participación en organizaciones y causas políticas vinculadas a la izquierda.

Además de su trayectoria pública, fue padre del exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez. Incluso en los últimos meses mantuvo presencia en el debate político estatal, expresando opiniones sobre diversos temas de la coyuntura veracruzana.

En una de sus últimas apariciones públicas causó revuelo al advertir que había sido "un error" elegir a Rocío Nahle como gobernadora de Veracruz.

Con su fallecimiento desaparece una figura que acompañó buena parte de la evolución de la izquierda en Veracruz, desde sus etapas de oposición hasta su llegada a las principales posiciones de poder en el estado.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre los servicios funerarios.