Exsubsecretario de Egresos de Durango recibe sexta sentencia por peculado

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Durango obtuvo la sexta sentencia condenatoria en contra de José Alberto Bustamante Curiel, exsubsecretario de Egresos durante la administración estatal 2016-2022, encabezada por José Rosas Aispuro, al acreditarse su responsabilidad penal por el delito de peculado.

El Tribunal de Enjuiciamiento le impuso una pena de cinco años de prisión, además de una multa equivalente a 370 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y el pago de tres millones de pesos por concepto de reparación del daño, al demostrarse, mediante pruebas periciales, testimoniales y documentales, su responsabilidad.

De acuerdo con las investigaciones, José Alberto Bustamante Curiel, en su calidad de subsecretario de Egresos y con facultades para operar cuentas bancarias de la administración estatal 2016-2022, realizó los trámites para disponer de forma indebida de recursos públicos por un monto de tres millones de pesos, sin que existiera una justificación legal o administrativa que amparara la operación.

Durante el juicio oral, el Ministerio Público Especializado acreditó, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del acusado, con lo que obtuvo esta nueva sentencia condenatoria. Con ella, Bustamante Curiel acumula un total de 48 años de prisión y el pago de más de 132 millones de pesos por concepto de reparación del daño.