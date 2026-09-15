Moreira alerta por dichos de Víctor Castro sobre expropiaciones y propiedad privada

El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, consideró que las declaraciones del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, “son muy preocupantes” porque, entre otras evidencias, “encierran un desprecio a la propiedad y a la iniciativa privada”.

Consideró el legislador que “expropiar la banca, expropiar el transporte naval, expropiar las industrias aeronáuticas, como lo declaró el gobernador, representaría una locura en el mundo que vivimos hoy, pero también un golpe devastador para la economía nacional”.

Alertó el exgobernador de Coahuila que el político morenista se jacta entre sus cercanos de que, al concluir su gestión, será parte de la administración federal o del Congreso.

Víctor Castro es un personaje cercano a López Obrador y a la presidenta de la República y en Baja California presume que muy pronto, cuando termine su sexenio, estará o en el Poder Legislativo o en un cargo importante en el gabinete federal y esto es alarmante”, señaló el líder parlamentario opositor.

Al analizar las declaraciones del mandatario estatal, Moreira Valdez comentó que resulta evidente que utiliza frases y ejemplos de acciones que el partido gobernante ya está instrumentando en el país, como es el caso de Mexicana de Aviación.

Reproducir Víctor Castro

Es lamentable que un gobernador tenga esa ligereza en sus declaraciones, pero es evidente que las meditó y ello encierra, además, una intención fuera del contexto de lo que es hoy el mundo”, enfatizó.

EL PROFE CASTRO TIENE PÁNICO: PAN

El diputado federal Federico Döring Casar, de Acción Nacional, consideró que las polémicas declaraciones del mandatario estatal morenista buscan intimidar a los empresarios de la entidad, ante la eventual derrota que el partido gobernante tendrá en las elecciones de 2027.

El profe Castro, como conocen al gobernador de Baja California Sur, está aterrado porque ganó el estado con la ayuda de Adán Augusto López y La Barredora, violentando las elecciones en 2021 y sabe que Morena va a perder el estado el próximo año y que, muy probablemente, él va a terminar en la cárcel”, sostuvo el legislador panista.

Consideró Döring Casar que los pronunciamientos en pro de la expropiación de empresas privadas buscan generar miedo.