Explota polvorín en Coscomatepec, Veracruz; hay un muerto y dos heridos

Una fuerte explosión en un taller de pirotecnia sacudió este día al Pueblo Mágico de Coscomatepec, en la zona montañosa central de Veracruz, dejando un saldo trágico de una persona sin vida y al menos dos lesionados.

El incidente ocurrió en una bodega donde se almacenaba pólvora, ubicada en la colonia Los Solares, justo a espaldas del recinto ferial del municipio.

De acuerdo con testimonios de los habitantes, el estruendo de la explosión fue tan intenso que se escuchó a varios kilómetros a la redonda. Inmediatamente después del estallido, se generó un fuerte incendio en la bodega que levantó una densa columna de humo, visible desde diversos puntos del municipio.

Al escuchar la fuerte explosión, los ciudadanos se alarmaron y de inmediato llamaron a los números de emergencia para pedir auxilio. Tras la explosión un fuerte incendio se generó en la bodega.

Minutos después de la tragedia, al lugar arribaron elementos de Bomberos Regionales, Protección Civil y corporaciones policiales. Las autoridades acordonaron inmediatamente el perímetro para evitar que los curiosos se pusieran en riesgo.

Minutos después los familiares de los trabajadores del taller también llegaron a la zona y comenzaron a ayudar al retiro de material reactivo para prevenir otra explosión o incendio.

Actualmente, el área se encuentra bajo resguardo de las Fuerzas Armadas. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya se encuentra en el sitio realizando las diligencias correspondientes para investigar las causas exactas que originaron este fatal accidente en el polvorín.