Explosión de alcantarillas por gas metano alarma a habitantes

Una explosión al interior de una alcantarilla alarmó a los vecinos del fraccionamiento Colinas del Roble en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el cruce de las calles Volcán Miravalle y Paseo de la Cumbre.

“Sí, nos asustamos porque estábamos adentro de la casa y, de repente, se escuchó el trueno. Salimos rápido para afuera, vimos que estaban todos los registros levantados y salió así como humo”, dijo una vecina

Bomberos de Tlajomulco de Zúñiga se trasladaron de inmediato al lugar.

“Al llegar, nos percatamos de que efectivamente fue una explosión, lo que aparenta ser gas metano. Se encontraban unas personas realizando una actividad de limpieza de su calle, más bien de su casa. Juntaron la basura, iniciaron un incendio, por lo que aparentemente entra el fuego a la red y es lo que genera la explosión”, expreso Salvador Molina, director de Bomberos de Tlajomulco.

Dos tapas salieron proyectadas por las rejillas, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas.

“Se hace un monitoreo de la red completa para la tranquilidad de las personas, sin mayor riesgo”, detallaron.