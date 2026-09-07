ANUIES advierte que universidades no soportarán otro año con mismo presupuesto

En sesión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), se lanzó una alerta al advertir que este año el presupuesto para las universidades debe tener incrementos considerables, pues ya no aguantarán otro año con el mismo presupuesto.

Los integrantes de la ANUIES, a puerta cerrada, coincidieron en que el financiamiento de 2027 debe corregir un rezago que ya compromete operación, matrícula y servicios básicos.

Excélsior / ANUIES

Encabezados por Luis Armando González Placencia, los integrantes de la asociación universitaria activaron la comisión de presupuesto para afinar la propuesta que presentarán en cuanto Hacienda libere el Proyecto de Egresos 2027. El diagnóstico que presentan señala que la inflación acumulada, los costos operativos disparados y un modelo de asignación castigan a las universidades estatales.

Excélsior / ANUIES

Los representantes expusieron que el deterioro financiero ya pega en mantenimiento, digitalización, seguridad y atención a estudiantes. La ANUIES planteó que el próximo ciclo debe incluir un incremento realista y progresivo, no paliativos. Veracruz, sede del encuentro, se convirtió en el punto de partida para una presión técnica que escalará al Congreso en semanas.

Excélsior / ANUIES

La sesión dejó en claro que la asociación no esperará a que el presupuesto llegue “como siempre” y que, si no hay ajuste, el sistema de educación superior entrará en riesgo operativo.