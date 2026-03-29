Ex presidenta del TEPJF y presidenta del IECDMX van por asiento en el INE

María del Carmen Alanís, ex presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Patricia Avendaño Durán, presidenta del Instituto Electoral de la CDMX y el polémico Flavio Cienfuegos Valencia, quien no pudo llegar a la Secretaría Ejecutiva del INE, por acusaciones presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), que se desistió de emprender acción penal en su contra, están en el listado final de 395 aspirantes a las consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

También están la ex senadora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo, quien fue senadora suplente de Layda Sansores en la LXIII Legislatura; Bernardo Valle, ex consejero del IECDMX; María de los Ángeles Guzmán García, ex candidata al extinto INAI y ex candidata a magistrada electoral; Francisco Carrizales Saldívar, ex candidato a juez federal y Publio Rivera, ex secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado en las LXIV y LXV Legislatura y actual colaborador de la Secretaría de Medio Ambiente federal, Alicia Bárcena.

81 aspirantes quedan fuera por no entregar documentación

Esta noche, el Comité Técnico de Evaluación del proceso de elección de las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) de la Cámara de Diputados, informó que oficialmente son 395 los aspirantes a ocupar alguna de las tres vacantes, una vez que 81 registrados no entregaron la documentación completa.

El Comité precisó que “conforme a la información presentada por la Secretaría General trescientas noventa y cinco personas (395) aspirantes concluyeron el registro, de las cuales doscientas sesenta y siete (267) lo hicieron de inicio y ciento veintiocho (128) atendieron a cabalidad con la prevención formulada” el pasado sábado.

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