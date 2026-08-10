Se les va a dar toda la seguridad: Sheinbaum ante pausa de inspectores de EU en Michoacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de sus inspectores encargados de verificar el aguacate mexicano debido a amenazas recibidas por algunos de sus trabajadores en Michoacán, situación que provocó una interrupción en las exportaciones hacia el mercado estadunidense.

Durante sus declaraciones, la mandataria destacó que el gobierno de México ya trabaja con autoridades de Estados Unidos para garantizar las condiciones de seguridad necesarias y permitir que las actividades de inspección y exportación continúen con normalidad.

Se les va a dar toda la seguridad”, afirmó Sheinbaum al referirse a los inspectores norteamericanos, al tiempo que explicó que se reforzó la presencia de elementos de seguridad en las principales zonas productoras de aguacate de Michoacán.

Para la primera presidenta del país, el objetivo ahora es garantizar que la seguridad no vuelva a convertirse en un obstáculo para la exportación del aguacate mexicano Cuartoscuro

En el marco de su conferencia mañanera, la jefa de Estado aclaró que la decisión de la embajada de Estados Unidos de emitir una alerta de seguridad que derivó en la suspensión temporal no le fue comunicada previamente.

Sobre este tema, Sheinbaum explicó tras una reunión entre el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el embajador estadunidense Ronald Johnson se les informó que algunos inspectores habían recibido amenazas.

Derivado de lo anterior, el gobierno mexicano comenzó a trabajar para atender la preocupación de las autoridades estadounidenses y generar las condiciones necesarias para que los inspectores puedan desempeñar sus funciones con seguridad.

Para la primera presidenta del país, el objetivo ahora es garantizar que la seguridad no vuelva a convertirse en un obstáculo para la exportación del aguacate mexicano, al tiempo que se atiende el problema de las extorsiones que afecta a productores de Michoacán.