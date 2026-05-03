Estudiantes del IPN desarrollan robot asistente para personas con discapacidad

Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un robot asistente diseñado para apoyar a personas con discapacidad motriz en extremidades inferiores. El prototipo, construido desde cero por alumnos de la UPIITA, representa un avance significativo en el desarrollo de soluciones accesibles dentro del país.

El proyecto fue desarrollado por los estudiantes Arturo Ernesto Negrete Pérez, Daniel Manuel Osorio Gómez y Erick Yuliel Zaragoza López, quienes apostaron por crear un sistema funcional que permita a usuarios con movilidad limitada manipular objetos cotidianos sin necesidad de asistencia constante.

Vimos la posibilidad de contribuir con un sistema 100 por ciento hecho en México, con la integración de varias metodologías aprendidas en la carrera”, explicó Negrete, líder del proyecto, al subrayar el carácter integral del desarrollo.

El robot está diseñado para recoger y transportar elementos como medicamentos, libros o vasos, tareas que, aunque simples, pueden representar un desafío significativo para personas con limitaciones físicas en las piernas.

Diseño estructural y movilidad omnidireccional

El cuerpo del robot se compone de una estructura rectangular construida con perfil de aluminio en forma de “V”, lo que le otorga estabilidad frente a impactos y capacidad para sortear pequeños desniveles. Este diseño permite que el sistema no solo sea resistente, sino también funcional en entornos domésticos reales.

Uno de los elementos clave es su sistema de ruedas omnidireccionales, que le permite girar sobre su propio eje y desplazarse en cualquier dirección sin necesidad de maniobras complejas. Esta característica es fundamental para operar en espacios reducidos, como habitaciones o pasillos.

El sistema integra dos subsistemas principales: un módulo móvil para el desplazamiento y un brazo robótico tipo Scara equipado con una garra, capaz de sujetar objetos a una altura de entre 60 centímetros y un metro, rango definido a partir de estándares de mobiliario convencional.

Interacción adaptada al usuario

Para garantizar la funcionalidad del prototipo, los estudiantes trabajaron con un voluntario que padece atrofia muscular congénita en piernas, pero que conserva movilidad en las manos. A partir de este caso, adaptaron el control del robot a un mando de videojuegos, facilitando una interfaz intuitiva y accesible.

Este enfoque centrado en el usuario permitió validar la usabilidad del sistema en condiciones reales. El control remoto no solo dirige el movimiento del robot, sino también la operación del brazo y la garra, lo que amplía significativamente la autonomía del usuario.

El robot está diseñado para recoger y transportar elementos como medicamentos, libros o vasos. Especial

Sensores, visión y control en tiempo real

Con la asesoría de los académicos Jorge Fonseca Campos y Alberto Luviano Juárez, el equipo implementó un sistema de monitoreo visual en tiempo real. El robot cuenta con dos cámaras y cuatro sensores ultrasónicos distribuidos en puntos cardinales, lo que permite al usuario visualizar su entorno desde un dispositivo móvil.

En términos de programación, el sistema integra múltiples protocolos de comunicación, incluyendo Bluetooth, Wi-Fi, UART y USB. Además, utiliza la tecnología ROS-2, una plataforma avanzada que permite navegación autónoma, mapeo de entornos, control preciso de manipuladores y reconocimiento de objetos mediante visión por computadora.

La tecnología ROS-2 permite la navegación autónoma y el control preciso del brazo robótico, así como la visión por computadora para el reconocimiento de objetos”, detalló Negrete.

Autonomía energética y arquitectura mecánica

El robot está equipado con cuatro motorreductores de corriente directa, un motor a pasos y cuatro servomotores, lo que garantiza movimientos precisos tanto en desplazamiento como en manipulación. Su sistema energético se basa en dos baterías recargables de ácido-plomo de 12 volts, con una autonomía aproximada de 12 horas.

Además, incorpora reguladores de voltaje que permiten adaptar la energía a los requerimientos de cada componente, asegurando estabilidad operativa y protección de los sistemas electrónicos.

Brecha tecnológica y acceso limitado

Más allá del desarrollo técnico, el proyecto pone sobre la mesa una problemática estructural: la escasa oferta de tecnología asistiva accesible en México. Los estudiantes señalaron que, aunque existen soluciones similares en el extranjero, sus costos suelen ser elevados, lo que limita su adopción.

En este sentido, el robot no solo representa un avance académico, sino también una propuesta viable para democratizar el acceso a herramientas que mejoren la calidad de vida de personas con discapacidad.

El desarrollo se enmarca en una estrategia más amplia de impulso a la innovación tecnológica promovida por el Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, y la Secretaría de Educación Pública, dirigida por Mario Delgado.

Este tipo de proyectos refuerza la idea de que la investigación aplicada puede tener un impacto directo en sectores vulnerables, siempre que exista una articulación efectiva entre academia, política pública e innovación.

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