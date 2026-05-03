Desmantelan red de préstamos “gota a gota” operada por extranjeros

Un operativo coordinado entre diversas corporaciones de seguridad derivó en la detención de seis personas y el aseguramiento de varios inmuebles presuntamente utilizados para la operación de préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, en Actopan, Hidalgo.

Las acciones se llevaron a cabo en la colonia Pozo Grande y en la zona de Cañada Aviación, áreas que habían sido señaladas por su posible relación con este tipo de actividades.

Durante la intervención, las autoridades lograron la captura de tres mujeres y tres hombres; cuatro de ellos son originarios de otros países, mientras que los dos restantes provienen de distintas entidades de México.

En el desarrollo del operativo se aseguraron diversas sustancias ilícitas, entre ellas 166 dosis de una droga con características similares al cristal, así como 859 dosis de hierba verde con apariencia de mariguana.

Artículos asegurados tras la captura de una red de prestamistas gota a gota Foto: Especial

Además, se incautaron documentos y objetos que podrían estar vinculados con la operación financiera irregular, incluyendo registros de cobro, tarjetas y material promocional.

Como parte de las diligencias, también fueron decomisados nueve motocicletas y dos automóviles, los cuales, de acuerdo con las primeras indagatorias, habrían sido utilizados para actividades relacionadas con la distribución y el cobro de los préstamos.

Artículos asegurados tras la captura de una red de prestamistas gota a gota Foto: Especial

Las seis personas detenidas, junto con todo lo asegurado, fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Autoridades destacaron que los esquemas de préstamo “gota a gota” suelen implicar métodos de cobro intimidatorios y representan un riesgo para la economía y la seguridad de la población. En este sentido, reiteraron el exhorto a la ciudadanía para denunciar este tipo de prácticas a través de los canales anónimos disponibles.

Autoridades que llevaron a cabo el desmantelamiento de una red de prestamistas gota a gota Foto: Especial

jcp