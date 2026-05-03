Bebé es atacado por un perro en Durango

Un bebé de un año 8 meses de edad sufrió el ataque de un perro que le dejo lesiones de consideración en una comunidad ejidal de Durango.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas de ayer sábado en el poblado Montes de las Espinas, ubicado en la carretera Francisco I Madero en la ciudad capital.

El bebé se encontraba jugando con otros niños en su domicilio cuando le agarró la cola a un perro y el animal reaccionó mordiéndole uno de sus ojos.

Tras el ataque el menor estalló en llanto, por lo que la madre de familia con apoyo de otras personas lo trasladó primeramente a un hospital, donde lo estabilizaron y posteriormente lo canalizaron al Hospital Materno Infantil.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones.

JCS