Accidente en el Arco Norte deja 11 personas lesionadas   

Un aparatoso accidente registrado sobre la autopista Arco Norte dejó al menos 11 personas lesionadas, entre ellas varios menores de edad, luego de que una camioneta tipo van fuera impactada por un tráiler a la altura del kilómetro 111 en el municipio de Atitalaquia, Hidalgo.

De acuerdo con los servicios de emergencia, las víctimas integraban un grupo de danza originario de la comunidad de Tlaminulpa, quienes se dirigían a la Ciudad de México para participar en una presentación cultural.

El viaje, que tenía como objetivo difundir sus tradiciones, se vio abruptamente interrumpido tras el fuerte choque, cuyas causas aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Testigos en el lugar señalaron que el impacto fue de gran magnitud, lo que movilizó a cuerpos de emergencia de la región.

Una camioneta tipo van fue impactada por un tráiler Foto: Especial

Paramédicos y elementos de rescate acudieron rápidamente para brindar atención a los heridos, algunos de los cuales presentaban golpes de consideración.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Regional Tula-Tepeji, donde permanecen bajo observación médica.

Hasta el momento no se ha informado sobre víctimas fatales, aunque se reporta que algunos pacientes podrían requerir atención especializada.

Autoridades correspondientes ya iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del accidente.

Mientras tanto, familiares de los afectados han comenzado a acudir al hospital para conocer el estado de salud de sus seres queridos.

El incidente generó afectaciones a la circulación en la zona durante varias horas, mientras se realizaban las labores de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

JCS