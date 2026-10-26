‘Estamos felices, muy contenta del triunfo de Lula en Brasil’, reitera Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum inició su rueda de prensa matutina con una felicitación a Luiz Inácio Lula Da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil este domingo.

La titular del Ejecutivo levantó la mano izquierda formando la letra “L”, que fue la señal utilizada en la campaña presidencial de Lula.

Estamos felices. Felicidades al presidente Lula y a Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe”, expuso Sheinbaum.

Desde la noche del domingo la presidenta de México externó sus felicitaciones a Lula y a sus seguidores.

Sheinbaum y Lula han tenido llamadas telefónicas recientemente en las que además de hablar de temas económicos han abordado el futuro de la izquierda en Latinoamérica.