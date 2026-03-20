En estados, también adelantan campañas; denuncian caso de Zacatecas

El adelanto de las campañas para las elecciones de 2027 incluye también a las entidades donde habrá cambio de gubernaturas. Incluso el senador por Zacatecas, Saúl Monreal, reveló que las autoridades electorales deberían atender lo que sucede en dicho estado, donde ya comenzó la carrera electoral.

En Zacatecas están adelantando los tiempos político-electorales y aquí tiene mucho que ver el INE; tiene que ver mucho el OPLE en el caso de las candidaturas, para dictar actos anticipados de campaña. Todos tenemos esa responsabilidad de cuidar los procesos electorales, más los dirigentes o las dirigentes de los partidos políticos a nivel nacional”, destacó el senador, quien reiteró su deseo de competir por la gubernatura, a pesar de que el actual gobernador es su hermano.

No llevamos prisa, porque en el caso de Zacatecas comienza la contienda electoral en octubre o noviembre. Los próximos meses buscaré un encuentro con la dirigente nacional, porque los líderes locales tienen poquita visión”, dijo.

Ayer, el líder de los senadores del Verde, Manuel Velasco, anunció que el coordinador de los diputados federales del mismo partido, Carlos Puente, será su propuesta para que entre a la encuesta que definirá al candidato del oficialismo en Zacatecas.

Pero al caso de Zacatecas se suma el de San Luis Potosí, porque todavía no existe definición sobre coaliciones ni candidaturas, y el Partido Verde y Morena ya protagonizaron ayer un encontronazo entre senadores.

El miércoles, Manuel Velasco mencionó que el Verde observa que la senadora Ruth González es la posible aspirante con más preferencias en San Luis Potosí para convertirse en su primera gobernadora, con lo cual sucedería a su esposo, el gobernador Ricardo Gallardo.

Como Morena dictó la orden de que no apoyarán a familiares de actuales gobernadores como candidatos, se le preguntó a Manuel Velasco qué pasará si Morena no quiere apoyarlos, a lo que Velasco contestó que el Verde irá solo; pero consideró que, si el Verde ha apoyado a todos los candidatos de Morena, entonces Morena puede apoyar al Verde en San Luis Potosí.

Sin embargo, ayer el vicecoordinador de los senadores de Morena, Higinio Martínez, comentó que su partido no respaldará a la esposa del actual gobernador.

“ES UNA ESTRUCTURA PARA CUIDAR VOTOS”

Tras su reaparición política de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rosario Robles Berlanga aclaró que su nueva encomienda como coordinadora de los Defensores de México no implica una militancia partidista, sino la construcción de una estructura ciudadana capaz de custodiar el voto en los 17 estados que renovarán cargos en 2027.

En entrevista con Pasca Beltrán del Río para Imagen Radio, Robles detalló que el eje central de su estrategia es la territorialidad y la fiscalización técnica del voto, tomando como referente el reciente proceso electoral en Sudamérica. “Parto mucho de esa experiencia; uno de los principales atributos del movimiento de María Corina Machado fue tener las actas en la mano. Eso cambió la situación y demostró el fraude”, afirmó la exfuncionaria.

Para Robles, el objetivo es “acuerpar” a quienes desean participar fuera de las estructuras de los partidos. El reto logístico es mayúsculo, considerando que en 2027 se disputarán gubernaturas, congresos y ratificación de mandato.

El reto enorme es tener una representación en todas las casillas y poder cuidar los votos, que se cuenten bien y que se tengan las actas”, enfatizó.

La coordinadora recordó su trayectoria como fundadora de las Brigadas del Sol en el PRD para validar su capacidad operativa: “Sé operar y sé, sobre todo, ser una víctima más de este oficialismo”, dijo.

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