María Elena Morera señala fracaso de fiscalías ante asesinatos de alcaldes

La violencia política en México ha alcanzado niveles críticos en los primeros dos años del gobierno actual, acumulando un total de 11 alcaldes asesinados. Tras el reciente homicidio de Joel Bravo Martínez, alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, la presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, advirtió sobre los problemas del sistema de justicia, la ineficiencia de las fiscalías y el preocupante escenario que vislumbra para los comicios de 2027.

Ante el próximo proceso electoral, Morera alertó que la violencia se recrudecerá, especialmente a nivel local, debido a que el crimen organizado busca controlar los recursos y la seguridad de las comunidades. Al respecto, la activista cuestionó el panorama democrático:

Si están asesinando de esta manera alcaldes en funciones, pues qué vamos a esperar para las elecciones de 2027, donde la delincuencia, por supuesto, se ensaña, y se ensaña principalmente a nivel municipal... Entonces el mensaje a la población es brutal, porque se rompe la autoridad civil y se impone el miedo como una forma de gobierno".

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, la activista vaticinó un incremento en los ataques debido a la falta de resultados en materia de seguridad: "Vendrán muchos más atentados contra alcaldes, mientras las investigaciones están completamente derrumbadas en México".

Morera enfatizó que la raíz del problema radica en el abandono y la incapacidad de los órganos encargados de procurar justicia, señalando de manera directa el fracaso de las instituciones, pero sobre todo del modelo de justicia actual.

Yo te diría lo mal que están las fiscalías, porque al final del día de lo que se trata es de tener fiscalías potentes que sean capaces de investigar a fondo, de armar bien una carpeta de investigación, y sin embargo no lo hacen... Las fiscalías no investigan, y cuando investigan lo hacen en los casos más sencillos; no son capaces de hacer una investigación fuerte".

Finalmente, la presidenta de Causa en Común lamentó que, a pesar de los esfuerzos del pasado, el Estado mexicano siga reprobado en la materia: "Hoy se cumplen 10 años de que se impulsó el sistema penal acusatorio, y sin embargo seguimos con el mismo pendiente, que es la impunidad", concluyó.