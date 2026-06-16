Detienen a mujer por exigir pagos a comerciantes de la Central de Abastos

Una mujer fue detenida y puesta a disposición de las autoridades ministeriales luego de ser señalada como probable responsable de exigir pagos ilegales a locatarios de la Central de Abastos de Tezontepec de Aldama, Hidalgo.

La detención se derivó de la denuncia presentada por un comerciante, quien reportó ante corporaciones de seguridad que desde tiempo atrás era objeto de amenazas y presiones para entregar dinero de manera periódica a cambio de poder continuar con sus actividades comerciales sin contratiempos.

Según los datos recabados por las autoridades, la víctima habría sido obligada a entregar cantidades mensuales que alcanzaban los 10 mil pesos, bajo advertencias de posibles represalias en caso de negarse.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo implementaron un operativo de localización en las inmediaciones del centro de abasto. Con base en la descripción proporcionada por el denunciante, los agentes lograron ubicar a una mujer que coincidía con las características señaladas.

Durante la intervención policial se realizó una inspección preventiva, mediante la cual se le aseguraron 2 mil 200 pesos en efectivo. De acuerdo con la denuncia, esa cantidad correspondería a parte del dinero que presuntamente había sido entregado por el afectado.

La mujer fue detenida y trasladada ante el Ministerio Público, donde se inició el procedimiento legal correspondiente. Será la autoridad investigadora la encargada de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme avancen las indagatorias.

Dinero decomisado a mujer que exigía pagos ilegales a comerciantes Foto: Especial

SSCP reporta mil 468 extorsionadores detenidos en el país

Por Ximena Mejía

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en la estrategia nacional contra la extorsión se han detenido a mil 468 presuntos personas relacionadas con el delito de extorsión en el país, desde la puesta en marcha de la estrategia en julio de 2025.

Al participar en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, para presentar el balance de los resultados del Gabinete de Seguridad, el funcionario federal expresó que la lucha contra la extorsión es una de las prioridades de la Mandataria federal.

En el marco de la estrategia nacional contra la extorsión. Del 6 de julio del 2025 al 31 de mayo del 2026 se ha realizado la detención de 1468 extorsionadores en distintas entidades. Este delito, combatir este delito ha sido prioridad para la Presidenta de México y para las instituciones del gabinete de seguridad en coordinación con las 32 entidades de la República”, expresó.

García Harfuch destacó que la Defensa Nacional y la Marina han desmantelado 2 mil 407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que de octubre de 2024 a mayo de 2026 fueron detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de drogas, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo, además se desmantelaron 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados.

Y en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión del 6 de julio de 2025 al 31 de mayo de 2026, se han detenido a mil 468 extorsionadores en 24 entidades de la República.

Explicó que de la Operación Enjambre suman más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones.