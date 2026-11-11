Cae hombre señalado por ataques con bombas molotov

Un presunto generador de violencia, señalado por su probable responsabilidad en distintos ataques donde al parecer se utilizaron bombas molotov, fue capturado por la Fiscalía de Jalisco.

Víctor Alonso “N” está señalado en distintas carpetas de investigación por hechos ocurridos en la colonia Xiloxochitl, en Tonalá, donde presuntamente agredió a vecinos a pedradas y utilizando botellas con combustible.

Tras las denuncias recibidas, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social inició las indagatorias para identificar al presunto causante, así como solicitar órdenes de aprehensión y de cateo para esclarecer los hechos.

Policías de Investigación acudieron ayer, 10 de noviembre, al domicilio señalado, donde desahogaron el cateo y lograron la localización y captura de Víctor Alonso “N”, por el delito de daño en las cosas.

Según se investiga, el señalado habría incurrido en conductas reincidentes de agresión a sus vecinos, entre ellas arrojar piedras, romper vidrios e incluso arrojar objetos del tipo bombas molotov.

Durante el cateo, además de su aprehensión, se logró asegurar envoltorios con presunta droga, un contenedor con vegetal verde seco, cartuchos de armas de fuego de distintos calibres, botellas de vidrio con pedazos de tela en la boquilla, bidones, envases con químicos y diversos líquidos amarillentos.

Tras su captura, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería para que resuelva su situación legal conforme a derecho.

Por otra parte, el inmueble quedó asegurado para continuar con las investigaciones.