Entrega de apoyos sociales genera confrontación política rumbo a 2027 en Veracruz

A pesar de los señalamientos de la oposición, el próximo proceso electoral en la entidad está programado para iniciar formalmente en septiembre, lo que eleva la tensión en la cuenca y el sur del estado.

La entrega de programas sociales en tiempos preelectorales comenzó a generar confrontaciones y señalamientos entre alcaldes del partido oficial, funcionarios federales y ediles de oposición. Al menos dos partidos políticos de oposición, el PRI y el PAN, ya adelantaron que recurrirán ante las autoridades electorales para denunciar estos actos que, consideran, buscan cooptar a la población de cara a los procesos electorales para la renovación del Legislativo local y federal, cuyas elecciones se realizarán en 2027.

En ese clima de tensión, Ixhuatlán del Sureste se convirtió en el ejemplo más reciente del choque por el control político de los apoyos: durante la entrega de una silla de ruedas a una menor, la subdelegada regional del Bienestar, Eusebia “Cheva” Cortés Pérez, y el alcalde Raúl González Martínez protagonizaron un desencuentro que terminó escalando hasta la conferencia de la gobernadora.

Mientras Cortés Pérez defendió la entrega directa sin intermediarios municipales, el edil buscó presencia en el acto, lo que derivó en acusaciones de intento de capitalización política. El episodio exhibió la fricción creciente entre ayuntamientos y operadores de programas sociales, justo cuando comienzan las tensiones políticas rumbo a 2027.

Por otra parte, Pedro Miguel Rosaldo, alcalde de Coatzacoalcos, ha difundido en redes sociales sus actividades y labores en el ayuntamiento, y en sus videos porta una gorra con el emblema de su partido político. Además, exhibió la entrega de una silla de ruedas al tiempo que mencionaba: “Esto es Morena”.

En este contexto, la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle, aseguró este lunes que la entrega de apoyos continuará porque “el período electoral ya pasó”, en referencia a las elecciones municipales de 2025, pero no mencionó el inicio del próximo proceso electoral, previsto para septiembre.