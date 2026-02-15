Empleado denuncia cámaras en baños de su trabajo; presuntamente fue despedido | VIDEO

Por medio de redes sociales, un empleado de una empresa de alimentos ubicada en Nuevo León, denunció que dentro de los sanitarios de la organización se encuentran instaladas supuestas cámaras de videovigilancia, algo que viola la privacidad de las personas.

De acuerdo con la información, dicha empresa se encuentra en el municipio de Santa Catarina; cabe mencionar que su denuncia la realizó por medio de videos e imágenes esto con el fin de documentar sus dichos.

En el material se puede apreciar cómo ingresa el trabajador y detalla en donde están colocadas las cámaras, las cuales están instaladas dentro de los baños tanto de hombres como de mujeres.

Tras la denuncia, se corrió la noticia que el trabajador fue cesado de su empleo, lo cual fue relatado por personas que compartieron testimonios y videos en cuentas locales de noticias y comunidades en redes sociales, aunque no se ha encontrado una nota periodística formal publicada por medios conocidos hasta este momento.

¿Son legales las cámaras en baños?

Las leyes laborales y de protección de datos en muchos países, incluida México en casos similares, prohíben expresamente la instalación de cámaras de videovigilancia en áreas donde se espera privacidad absoluta, como baños, vestidores o duchas, salvo situaciones muy específicas y justificadas por leyes de seguridad pública o investigaciones ministeriales.

Derivado de lo anterior, si lo denunciado es cierto y se llegara a presentar una queja formal, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) o autoridades de protección de datos podrían intervenir en el caso.

Aunado a lo anterior, el empelado podría iniciar un proceso por despido injustificado o violación de su privacidad y derechos laborales, dependiendo de las pruebas que tenga y las leyes aplicables.

fdm