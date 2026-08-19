Emite Lotería Nacional billete conmemorativo por los 90 años del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

La Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Mayor número 4025 para conmemorar el 90 Aniversario del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), institución clave en la resolución de disputas fiscales y la tutela de derechos en México.

La emisión consta de tres millones 600 mil cachitos distribuidos en todo el país para el sorteo que se realizará el próximo martes 25 de agosto, el cual contempla un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa total repartible de 66 millones de pesos.

La develación tuvo lugar en el Auditorio “Antonio Carrillo Flores” del organismo, encabezada por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el Magistrado Presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, acompañados por integrantes del pleno de magistradas y magistrados.

Durante el acto, se destacó el valor histórico de la institución fundada en 1936 bajo la gestión del presidente Lázaro Cárdenas para evitar que el Estado fuera juez y parte ante las inconformidades ciudadanas.

En su mensaje, Olivia Salomón enfatizó que el billete rinde homenaje a nueve décadas de impartición de justicia y compromiso social. "A 90 años de su origen, su misión sigue siendo indispensable: que la ley proteja, que la justicia dé certeza y que las instituciones estén siempre al servicio del pueblo", aseveró la titular de la institución de la suerte, al señalar que la labor del tribunal fortalece el combate a la corrupción y la legalidad administrativa en sintonía con la visión humanista del gobierno federal.

Por su parte, el Magistrado Presidente José Ramón Amieva Gálvez reconoció la transparencia del organismo promotor y la responsabilidad del cuerpo arbitral para mantener la confianza pública. "Nunca hemos dudado del resultado de un sorteo de la Lotería Nacional. Un proceso limpio, claro, honesto, transparente, profesional. Hago ese símil con el proceso que nosotras y nosotros como personas juzadoras debemos de emitir en nuestras sentencias", puntualizó el magistrado al resaltar la función social de ambas instituciones.