Embajador de EU, Ronald Johnson, felicita a Sheinbaum por su cumpleaños 64 

El embajador estadounidense, Ronald Johnson, felicitó este día a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con motivo de su cumpleaños número 64.

En su mensaje, el diplomático aprovechó para destacar la relación bilateral y el trabajo conjunto.

“Feliz cumpleaños, presidenta Claudia Sheinbaum. He podido constatar de primera mano su compromiso con servir al pueblo de México y fortalecer la cooperación entre nuestros países. Espero seguir trabajando juntos en beneficio de nuestras naciones. Que Dios la bendiga en el año que comienza”.

El posteo fue acompañado con una fotografía del 19 de mayo del año pasado, cuando hizo entrega de sus cartas credenciales en Palacio Nacional, junto a su esposa Alina Johnson.

La presidenta Sheinbaum celebró este martes su onomástico con dos pasteles, uno de chocolate y otro de frutas que partió al término de su conferencia de prensa.

Ahí adelantó que permanecerá en sus oficinas de Palacio Nacional donde comerá su platillo favorito pozole y verá el partido de la Selección Mexicana de futbol contra Chequia, junto a su esposo Jesús María Tarriba.