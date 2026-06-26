Embajador de Canadá visita la mina Juanicipio en Zacatecas
En la Unidad Minera Juanicipio del municipio de Fresnillo en el estado de Zacatecas se produce oro y plata
En el marco de la Reunión Internacional de Minería 2026, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, realizó una visita a la Unidad Minera Juanicipio, en el municipio de Fresnillo, donde se produce oro y plata, en compañía del titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de Zacatecas, Jorge Miranda Castro.
En las instalaciones de la empresa Fresnillo PLC, se presentaron avances operativos, tecnológicos y de sostenibilidad "que distinguen a Juanicipio como un proyecto de clase mundial".
Además, se ratificó el papel de esta unidad de producción como uno de los proyectos mineros más importantes del país y ejemplo de la cooperación económica entre México y Canadá.
Durante el recorrido, el Gobierno de Zacatecas refrendó el interés de fortalecer las relaciones comerciales con Canadá, para impulsar nuevas inversiones, promover la transferencia de tecnología y consolidar cadenas de valor que fortalezcan el desarrollo de la industria minera.
La administración estatal destacó que la presencia del embajador Cameron MacKay reafirma la confianza del gobierno y de las empresas canadienses en el estado, que continúa generando condiciones de certidumbre para la inversión y el crecimiento económico.
Jorge Miranda Castro, en representación del gobernador David Monreal Ávila, manifestó que de esta forma se consolida una agenda permanente de colaboración internacional para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer el desarrollo económico de Zacatecas, que es uno de los principales referentes de la minería en México.