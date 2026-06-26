Embajador de Canadá visita la mina Juanicipio en Zacatecas

En el marco de la Reunión Internacional de Minería 2026, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, realizó una visita a la Unidad Minera Juanicipio, en el municipio de Fresnillo, donde se produce oro y plata, en compañía del titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de Zacatecas, Jorge Miranda Castro.

Embajador de Canadá en Zacatecas Especial

En las instalaciones de la empresa Fresnillo PLC, se presentaron avances operativos, tecnológicos y de sostenibilidad "que distinguen a Juanicipio como un proyecto de clase mundial".

Además, se ratificó el papel de esta unidad de producción como uno de los proyectos mineros más importantes del país y ejemplo de la cooperación económica entre México y Canadá.

Durante el recorrido, el Gobierno de Zacatecas refrendó el interés de fortalecer las relaciones comerciales con Canadá, para impulsar nuevas inversiones, promover la transferencia de tecnología y consolidar cadenas de valor que fortalezcan el desarrollo de la industria minera.

La administración estatal destacó que la presencia del embajador Cameron MacKay reafirma la confianza del gobierno y de las empresas canadienses en el estado, que continúa generando condiciones de certidumbre para la inversión y el crecimiento económico.

Jorge Miranda Castro, en representación del gobernador David Monreal Ávila, manifestó que de esta forma se consolida una agenda permanente de colaboración internacional para atraer inversiones, generar empleos y fortalecer el desarrollo económico de Zacatecas, que es uno de los principales referentes de la minería en México.