Cae 'Delta 7'; presunto captor de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron en Coatzacoalcos a José del Carmen Cadena Escayola, alias “Delta 7”, señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

De acuerdo con fuentes de seguridad, la captura se concretó tras varias semanas de trabajos de inteligencia naval realizados por personal de la Marina en la zona sur de Veracruz.

Ssecuestro de la periodista Roxana Guzmán Especial | Diseño: Jimena Campuzano

Las investigaciones señalan que “Delta 7” habría participado de manera directa en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, ocurrida el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

El caso de Roxana Guzmán

Tras su detención, el presunto implicado habría proporcionado información sobre el sitio donde fue ultimada la periodista. El lugar permanece bajo resguardo de personal naval, en espera del arribo de peritos y autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes.

Desde el inicio del caso, la Secretaría de Marina encabezó las labores de búsqueda y localización, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como con la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación de Cadena Escayola en los hechos y establecer si existen más personas involucradas en el crimen.