Hospital Juárez de México aplica elastografía para diagnóstico temprano y reducción de biopsias innecesarias

Con el objetivo de beneficiar a los pacientes, en su servicio de Imagenología, el Hospital Juárez de México aplica el estudio de diagnóstico por imagen denominado elastografía.

Se trata de una técnica no invasiva que, a través de un ultrasonido o de una resonancia magnética, permite el diagnóstico temprano de lesiones malignas o de fibrosis en órganos como mama, hígado y próstata.

Agustín Isidoro Rodríguez Blas, encargado del servicio de Radiodiagnóstico e Imagen del Hospital Juárez de México, señaló en entrevista con Excélsior que este método beneficia tanto al paciente como al médico para tomar decisiones clínicas.

“Es un método no invasivo, es indoloro, es rápido y beneficia la toma de decisiones en el manejo de pacientes. Reducimos gastos innecesarios, pero sobre todo ayudamos al paciente a darle tranquilidad, ya que, con la confianza y el expertise de los médicos, se decide que su lesión no requiere un seguimiento de tipo invasivo, como podría ser una biopsia”, explicó.

Excélsior / Elizabeth Velázquez

Rodríguez Blas añadió que para aplicar el estudio de elastografía se requiere de un médico certificado con la alta especialidad en imagen mamaria.

“Los médicos radiólogos que aplican, visualizan y supervisan deben estar certificados con esta alta especialidad para poder tomar la decisión en el momento y verificar si el paciente requiere el estudio”, indicó.

REDUCCIÓN DE BIOPSIAS EN PATOLOGÍAS DE MAMA

El Hospital Juárez de México realiza anualmente alrededor de 4 mil mastografías en pacientes que ya presentan una patología.

Sumado a lo anterior, en el 90 % de los casos, a través del ultrasonido, se aplica el estudio de elastografía para determinar si existe una lesión maligna y definir si la paciente requiere una biopsia o solo monitoreo y seguimiento.

Excélsior / Elizabeth Velázquez

Con alta especialidad en imagen mamaria, Beatriz Yolanda Álvarez Alfonso, encargada del área de Mastografía del HJM, indicó que la elastografía funciona como un estudio complementario en pacientes con patologías mamarias.

“Entonces, la elastografía es eso, es una herramienta que nosotros podemos utilizar para categorizar una lesión. Y de acuerdo con la categoría, poder determinar si esta es una lesión que necesita una biopsia”, indicó la especialista.

Añadió que esta herramienta permite brindar un diagnóstico en menor tiempo, lo cual evita el avance del cáncer.

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“Es un diagnóstico que nosotros vamos a emitir en un tiempo más corto. Y otro beneficio para la paciente es que con la elastografía se puede determinar si la lesión es maligna y también nosotros podemos decidir si la paciente necesita o no necesita la biopsia”, explicó Álvarez Alfonso.

DETECCIÓN DE LESIONES EN HÍGADO Y PRÓSTATA

La elastografía también se utiliza a través de la resonancia magnética para detectar lesiones malignas en hígado y próstata, expuso Lucero Esmeralda Luis Vázquez, residente de cuarto año de la especialidad de Imagen Diagnóstica y Terapéutica del HJM.

“Entonces, por resonancia magnética podemos también determinar qué grado de fibrosis hay en un órgano. En el caso del hígado y de la próstata lo estamos aplicando por resonancia magnética y, a partir de la aplicación de la elastografía por resonancia magnética, podemos determinar si esa lesión tiene un riesgo alto de malignidad”, detalló.

La especialista agregó que la aplicación de la elastografía abre la posibilidad de que, sin procedimientos invasivos, el paciente tenga acceso al diagnóstico y tratamiento adecuados.

“Lo que hacemos por elastografía como método de imagen es determinar el nivel de malignidad de una lesión en hígado y también en próstata.

“Sin picar al paciente y evitar que sea sometido a una biopsia innecesaria que generaría también más incomodidad y más dolor”, señaló la especialista.