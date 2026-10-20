Universitarias donaron sus trenzas a mujeres con cáncer y convirtieron el dolor en confianza y esperanza

• Fue emotivo el momento en que pacientes recibieron sus pelucas de manos de las jóvenes donadoras, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

• “Gracias por recordarnos que cuando unimos voluntades podemos transformar el dolor en esperanza”, expresó Sylvana Beltrones Sánchez, al agradecer, a nombre de todo el personal de la Fundación Beatriz Beltrones, por sumarse a esta noble causa.

Hermosillo, Sonora, octubre 19 de 2026.- Con la donación de pelucas oncológicas por parte de estudiantes del Tecnológico de Monterrey Campus Sonora, estamos celebrando la solidaridad, la empatía y el cariño hacia aquellas mujeres que hoy enfrentan padecimientos de cáncer de mama, dijo Sylvana Beltrones, presidenta de la Fundación Beatriz Beltrones.

En las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Sonora, en el marco de las festividades de Octubre Rosa, Sylvana Beltrones agradeció a la comunidad estudiantil por sumarse a esta iniciativa y ser parte de los esfuerzos de la Fundación Beltrones para apoyar a mujeres con cáncer.

“En el Tec estamos viendo que no solo se trata de vestirse de rosa, ponerse un moño o iluminar edificios, se trata de acciones concretas que puedan transformar la cifra tan lamentable que tenemos en el estado de Sonora de tener la mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad”, subrayó Beltrones Sánchez.

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“Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, agradezco a las alumnas de esta escuela que donaron sus trenzas, pues ya podremos entregar estas pelucas que representan esperanza, confianza, seguridad y, sobre todo, el cariño de una comunidad que quiere involucrarse y decide hacer la diferencia”, aseveró.

“Gracias por recordarnos que cuando unimos voluntades podemos transformar el dolor en esperanza”, dijo Sylvana, quien agradeció, a nombre de todo el personal de la Fundación Beatriz Beltrones, que se sumaran y participaran con esta donación.

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“Cada peluca que vieron en esas mesas vale tanto para nosotros; las cuidamos con mucho cariño y con ese cariño las vamos a entregar porque sabemos lo que representa”, dijo Sylvana.

El Tec de Monterrey agradece la oportunidad de sumarse a la Fundación Beltrones

Nayeli Sedano, directora de liderazgo estudiantil del Campus Sonora, agradeció profundamente a la Fundación Beltrones por permitirles ser parte de una iniciativa que pone algo muy importante en el centro: a las personas.

Reproducir Sylvia Beltrones

“Detrás de todas estas pelucas que hoy se entregan hay muchas manos involucradas: quienes donaron y aquellas manos que transformaron esas trenzas en una peluca, y una fundación que desde hace años acompaña a mujeres y familias en procesos que nadie elige vivir”, dijo Nayeli Sedano.

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Al recibir su peluca oncológica, una paciente reconoce la empatía y agradece la solidaridad

Una mujer beneficiada con una peluca oncológica expresó palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible que ella y muchas otras mujeres puedan sobrellevar el proceso de manera segura.