Dispersa la Secretaría de Bienestar los apoyos federales del bimestre noviembre-diciembre

La Secretaría de Bienestar inició en todo el país la dispersión de recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de sus programas sociales, jornada que se mantendrá vigente del 3 al 27 de noviembre. Durante este periodo, la dependencia entregará montos específicos según la vertiente de atención: los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores percibirán 6 mil 400 pesos; el programa Mujeres Bienestar otorgará 3 mil 100 pesos; las Personas con Discapacidad recibirán 3 mil 300 pesos; el apoyo para Madres Trabajadoras ascenderá a mil 650 pesos; y los inscritos en Sembrando Vida obtendrán 6 mil 450 pesos mensuales, cobrando estos últimos su jornal el 11 de noviembre.

Al respecto, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Amaya, remarcó la trascendencia de estas asignaciones económicas para el desarrollo social del país. “Las Pensiones y Programas de Bienestar son derechos ganados por el pueblo que contribuyen a la reducción de la pobreza”, puntualizó la funcionaria federal al supervisar el arranque del operativo bancario.

Con el objetivo de brindar una atención ordenada y eficiente, la entrega de los fondos se efectúa directamente a través de la Tarjeta Bienestar, sin intermediarios de por medio. El calendario de dispersión se organizó de forma alfabética conforme a la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente.

Para optimizar la logística en las sucursales, el depósito bancario se ejecuta de manera organizada según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. La programación inicia el martes 3 de noviembre con la letra A; el miércoles 4 con la B; el jueves 5 y viernes 6 con la C; el lunes 9 con las letras D, E y F; el martes 10 y miércoles 11 con la G; el jueves 12 con H, I, J y K; el viernes 13 con la L; el martes 17 y miércoles 18 con la M; el jueves 19 con N, Ñ y O; el viernes 20 con P y Q; el lunes 23 y martes 24 con la R; el miércoles 25 con la S; el jueves 26 con T, U y V; concluyendo el viernes 27 con W, X, Y y Z.

Para dar seguimiento al proceso o resolver dudas sobre las fechas exactas de depósito, las autoridades federales instaron a la población a consultar la página oficial de la dependencia (gob.mx/bienestar) o comunicarse directamente a la Línea de Bienestar al número telefónico 800 639-42-64.