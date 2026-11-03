Olvidar a menores al interior de autos será delito en NL; darán penas de hasta cinco años de prisión

Dejar a un menor de siete años sin supervisión adulta dentro de un automóvil será considerado un delito de abandono de personas en Nuevo León, luego de que el Congreso del Estado aprobó este martes una reforma al Código Penal.

De acuerdo a ABC Noticias, la modificación, impulsada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, establece que esta conducta será sancionada cuando existan condiciones de temperatura, ventilación, hacinamiento o aislamiento que representen un riesgo real e inminente para la vida, salud o integridad física del menor.

“En los últimos años se han registrado diversos casos en los que personas menores de edad han sido dejadas sin supervisión al interior de vehículos automotores, exponiéndolas a condiciones extremas de temperatura, ventilación insuficiente y encierro prolongado, circunstancias que representan un riesgo grave para su salud, integridad física e incluso su vida”, expuso el dictamen.

La disposición también protege a personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, quienes tampoco podrán permanecer sin supervisión adulta dentro de un vehículo bajo las condiciones de riesgo previstas en la reforma.

Las sanciones dependerán de las consecuencias para la persona afectada. Cuando no existan lesiones, se impondrán de un mes a tres años de prisión y una multa de 20 a 100 cuotas.

Si se ocasionan lesiones que no pongan en peligro la vida, la pena será de tres meses a cuatro años de cárcel y multas de 40 a 200 cuotas.

En caso de que las lesiones pongan en peligro la vida, la sanción aumentará de cinco meses a cinco años de prisión, además de multas de 80 a 400 cuotas.

La reforma modifica el artículo 335 y adiciona los artículos 335 Bis y 335 Bis 1 del Código Penal estatal, para establecer las sanciones y ampliar los supuestos del delito de abandono de personas.