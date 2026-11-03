Nuevas consejeras del IEEH niegan respaldo de Guadalupe Taddei en su designación

Sin vínculos ni respaldo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguraron haber llegado a sus cargos las nuevas consejeras del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), Jessica Areli González Ortiz y Maritza Vera Delgadillo, quienes rindieron protesta para integrarse al órgano electoral.

Su designación generó cuestionamientos por una presunta cercanía con la exfuncionaria federal y por las calificaciones que habrían obtenido durante el proceso de selección, lo que puso bajo discusión los criterios utilizados para elegirlas.

Jessica Areli González Ortiz, nueva consejera del IEEH Especial

Al respecto, la presidenta del IEEH, Magdalena González Escalona, sostuvo que las evaluaciones inicialmente registradas por Taddei fueron retiradas y no tuvieron incidencia en la determinación final de los nombramientos.

Maritza Vera Delgadillo, nueva consejera del IEEH Especial

Explicó que esta situación también fue aclarada por la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, quien señaló que las calificaciones de la entonces presidenta del organismo nacional quedaron fuera de los elementos considerados para resolver el concurso.

Con estas aclaraciones, González Ortiz y Vera Delgadillo asumieron sus funciones en el instituto electoral hidalguense, en medio de los señalamientos que acompañaron su designación.