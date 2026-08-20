Los diputados más productivos son de oposición

Los diputados más productivos de la actual legislatura, por el número de iniciativas que presentaron y que lograron concretar son de la oposición en nueve de los casos, mientras dos pertenecen a la bancada de Morena y uno a la del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Entre ellos se encuentran los coordinadores de las bancadas del PRI y de Movimiento Ciudadano, Rubén Moreira Valdez e Ivonne Ortega Pacheco, quienes respectivamente han presentado 91 y 182 propuestas, consiguiendo concretar cinco en el caso del priista y cuatro la emecista.

En la lista de mayor productividad, por iniciativas que lograron ser votadas en el pleno, figuran también los diputados de Acción Nacional Ector Jaime Ramírez Barba, Daniel Chimal García y Paulina Rubio Fernández.

Encabezan esa lista tres representantes del PRI: Ana, Isabel González, Mónica Sandoval Hernández y Verónica Martínez García.

De Morena están Fernando Jorge Castro Trenti con cinco iniciativas aprobadas y María Teresa Ealy Díaz con dos, de un total de 63 y 49 que registraron respectivamente.

El diputado de la bancada naranja Eduardo Gaona Domínguez también presenta un alto rendimiento con dos proyectos de decreto avalados por el pleno, de un total de 60 que presentó.

Del PVEM se encuentra Mario Alberto López Hernández, quien registró 94 iniciativas y logró la aprobación de dos.

MUCHAS PROPUESTAS, UNA APROBADA

Hay una segunda lista de alta productividad de nueve diputados federales, por haber registrado entre 44 y 94 ideas de cambios o creación de leyes o artículos de la Constitución, pero que hasta ahora consiguieron que saliera adelante solo una de sus iniciativas.

De nueva cuenta, en ese rubro destacan los representantes de la oposición.

En orden ascendente, por el número de propuestas registradas están: Laura Ballesteros (MC con 119), Jericó, Abraham Masso (PRI con 107), Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN con 75), Leoncio Morán Sánchez (Morena con 62), Virginia Reyes (MC con 60), Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC con 55), Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM con 47), Margarita García García (PT con 45) y Margarita Zavala (PAN con 44).

15 DE LOS 21 SON OPOSITORES

En total son 21 los diputados más productivos, si sumamos la lista de quienes, además de presentar muchas propuestas, ya concretaron dos o más iniciativas, y la de quienes al menos lograron una aprobada por el pleno.

De ese conjunto, 15 legisladores son de oposición, es decir, el 71. 42 %.

Seis diputados son de la coalición legislativa afín al gobierno.

Por el número de integrantes que tienen sus bancadas, siendo las más pequeñas del Congreso, los representantes MC y PRI presentan un alto rendimiento parlamentario.

La bancada naranja cuenta con 28 diputados federales y la tricolor con 37. Sin embargo, de entre los 21 parlamentarios más productivos desde septiembre de 2024 a la fecha, están cinco de MC y cinco del PRI.

En contraste, tanto en los grupos legislativos de Morena como de sus dos aliados, particularmente en el PT, se observa menos participación en el registro de propuestas.

Sólo tres son morenistas, dos del PVEM y uno del PT. Se trata de cifras muy bajas frente al número de sus curules en San Lázaro: 251 del partido guinda, 64 del Verde y 49 petistas.

Entre los 21 más productivos, hay cinco panistas. La bancada de Acción Nacional tiene 70 integrantes.

MÁS IDEAS PROPIAS

En cuanto a la tasa de aprobación de las propuestas que salieron adelante con respecto a las presentadas, sobresale lo sucedido con el panista Ector Jaime Ramírez Barba, diputado federal de mayoría relativa por Guanajuato, quien ha sido promovente hasta ahora de 84 iniciativas, de las cuales 11 salieron adelante.

Entre esas reformas, destaca la que se avaló en febrero de este año para incluir en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes el de garantizarles la seguridad cibernética y digital, así como todas aquellas relacionadas con el uso de inteligencia artificial.

Otro legislador con una tasa alta de aprobación es el morenista Castro Trenti, de representación proporcional, por Baja California, y quien logró concretar cinco de las 63 propuestas registradas.

El ex priista es diputado con licencia porque actualmente participa en la contienda interna del partido gobernante para definir la candidatura al gobierno de su entidad.

En abril pasado, el pleno avaló la propuesta de Castro Trenti para garantizar el derecho a la atención de todas las personas que viven con una enfermedad rara en México.

En cuanto al diputado de mayoría relativa de Morena Leoncio Morán, a finales de 2024 logró el apoyo del pleno para un decreto que incluye a la Ley de Educación Naval el cuidado al medio ambiente y conocimientos en torno al uso de energías renovables.

PLURIS Y PROMOVENTES

De los 21 diputados más productivos en lo que va de la LXVI Legislatura, por las propuestas presentadas y concretadas desde septiembre de 2024 hasta la fecha, nueve llegaron a San Lázaro por haber ganado sus distritos electorales y 12 por la vía plurinominal.

Los cinco legisladores de Movimiento Ciudadano llegaron a sus curules por representación proporcional.

De los sobresalientes del PRI, tres son de mayoría relativa: Abramo Masso, Ana Isabel González y Elizabeth Sandoval. El coordinador de los priistas, Rubén Moreira, y la coahuilense Verónica Martínez, llegaron por representación proporcional.

En cuanto a los cinco más productivos de Acción Nacional, Ramírez Barba, Chimal García y Margarita Zavala son representantes de mayoría relativa; Sánchez Rodríguez, Paulina Rubio son diputados plurinominales.

La petista Margarita García es de mayoría relativa.

De los dos parlamentarios del PVEM, López Hernández es de mayoría relativa y Delgado Carrillo de representación proporcional.

Respecto a los más productivos de la bancada mayoritaria de Morena, dos diputados llegaron por la lista de los plurinominales de sus correspondientes circunscripciones: Fernando Castro Trenti y María Teresa Ealy Díaz, mientras que el colimense y aspirante a la candidatura a la gubernatura Leoncio Morán lo hizo al ganar su distrito.