Cae sujeto por robo de equipo veterinario valuado en más de 100 mil pesos

Tras la denuncia por el robo de aparatos veterinarios valuados en aproximadamente 105 mil pesos, de un establecimiento ubicado en la colonia Alcalde Barranquitas en Guadalajara, Jalisco, el presunto responsable fue detenido mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión y vinculado a proceso.

Mario Édgar “N” enfrenta cargos por el delito de robo calificado, tras hechos ocurridos el pasado 26 de mayo.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, permanecerá en prisión preventiva justificada por seis meses, en tanto se emite una sentencia.

De acuerdo con la denuncia, el día de los hechos el hombre entró a la veterinaria y se llevó de manera ilegal dos microscopios y un aparato para electrocardiogramas, para después huir por la azotea del lugar.

Las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada permitieron identificarlo y solicitar una orden de aprehensión recientemente ejecutada. Así, Mario Édgar “N” fue posteriormente imputado y vinculado a proceso.

La Fiscalía de Jalisco refrendó su compromiso de investigar los delitos que afectan el patrimonio de las y los jaliscienses, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Y señaló que las indagatorias continuarán para el total esclarecimiento de los hechos y que quien resulte responsable sea acreedor a las sanciones correspondientes.