Detienen a sujeto por agredir a policías en Monterrey

Por presuntamente agredir a policías de Monterrey un hombre fue detenido por oficiales de esa corporación y también es investigado por una serie de robos tipo cristalazo.

La Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento informó de la captura de Carlos Eduardo J, de 30 años, la cual se registró la noche del martes en el cruce de Chapultepec y Florida, en la colonia Valle de Chapultepec.

Los oficiales municipales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando visualizaron al hombre a bordo de un auto Dodge Neón con placas de circulación SWK-056-A el cual iba arrojando basura a la vía pública.

La detención se registró la noche del martes en el cruce de Chapultepec y Florida, en la colonia Valle de Chapultepec. Cortesía

Ante los hechos, le marcaron el alto pero descendió y comenzó a agredir a los oficiales por lo que procedieron a su detención. Al revisar el estatus del presunto se encontró que la unidad que tripulaba había sido utilizada para escapar luego de varios robos tipo cristalazo.

Uno de los ilícitos ocurrió el 26 de marzo en el estacionamiento de un restaurante de hamburguesas en la avenida Gonzalitos.

Las autoridades realizan las investigaciones de otros actos ilícitos del presunto, por lo que esperan las denuncias correspondientes", precisó la autoridad.

El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.

fdm