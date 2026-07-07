Detienen a seis sujetos tras persecución entre Querétaro e Hidalgo

Tras una persecución, seis sujetos fueron detenidos luego de una persecución derivada de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río y la Policía Estatal de Querétaro.

De acuerdo con el reporte oficial, mediante labores de inteligencia, análisis de información y el uso de herramientas tecnológicas, las autoridades detectaron el desplazamiento de una camioneta presuntamente relacionada con personas armadas, por lo que se activó un operativo para interceptarla.

La persecución concluyó en la zona de Puerta de Palmillas, donde los ocupantes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie.

No obstante, la coordinación entre las corporaciones permitió localizar y asegurar a los seis sospechosos.

Durante la intervención fueron asegurados varios teléfonos celulares y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas", utilizados para dañar neumáticos y obstaculizar persecuciones policiales.

Los detenidos, junto con los objetos asegurados, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su posible participación en actividades ilícitas y definir su situación legal.