Fraude vehicular en Hidalgo desata persecución y termina con tres detenidos en Edomex | VIDEO

Un hombre y dos mujeres fueron detenidos en el municipio de Chicoloapan, Estado de México, luego de presuntamente cometer un fraude en Hidalgo al adquirir una camioneta mediante un comprobante de pago sin fondos.

La captura fue posible gracias a un operativo coordinado entre las autoridades de ambas entidades y el sistema de videovigilancia C5i de Hidalgo y el C5 del Estado de México.

Así fue el fraude que derivó todo

De acuerdo con los primeros reportes, los ahora detenidos acudieron a la entidad hidalguense a concretar la compra del vehículo. Como forma de pago entregaron un supuesto comprobante de transferencia bancaria; sin embargo, el depósito no contaba con fondos, por lo que, tras obtener la unidad, emprendieron la huida con dirección al territorio mexiquense.

Tras el reporte del fraude, el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) de Hidalgo emitió una alerta que fue compartida con el C5 del Estado de México. La información fue ingresada a las plataformas institucionales y se activó la búsqueda mediante los arcos carreteros de videovigilancia.

Con el apoyo de la tecnología y el seguimiento en tiempo real, elementos de seguridad localizaron la camioneta sobre la carretera federal México-Pachuca.

¿Cómo fue la captura de los delincuentes?

Al verse perseguidos, los ocupantes intentaron evadir a las autoridades, lo que derivó en una persecución que concluyó con la detención de los tres presuntos responsables en el municipio de Chicoloapan.

Los arrestados fueron identificados como Francisco "N", de 21 años; Amy "N", de 23 años, y Dilean "N", de 22 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Autoridades llaman a extremar precauciones

Tras este caso, las autoridades reiteraron la importancia de verificar que los recursos de una transferencia bancaria se encuentren reflejados como saldo disponible antes de entregar un vehículo.

También recomendaron no aceptar cheques de otros bancos, realizar las operaciones en lugares públicos o sucursales bancarias y consultar el estatus de la unidad en el Registro Público Vehicular (REPUVE) para descartar irregularidades.

En caso de ser víctima de un fraude de este tipo, se exhorta a reportar de inmediato el hecho a los servicios de emergencia para facilitar la localización del vehículo y presentar la denuncia correspondiente ante la fiscalía estatal, aportando la documentación que acredite la propiedad de la unidad y las evidencias del engaño.