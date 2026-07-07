ONU pide esclarecer asesinatos de los periodistas Roxana Guzmán y Alex Serna

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su consternación por las desapariciones de la periodista Roxana Guzmán, en Nanchital, Veracruz y del periodista Alex Serna, en Zihuatanejo, Guerrero, ocurridas el pasado mes de junio, y su posterior asesinato.

Tras exigir el esclarecimiento de estos homicidios, el organismo recordó que en las dos entidades ha documentado “un número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas”, como fue el caso de la directora del medio digital “Pulso Informativo”, que también era la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz.

Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres”.

En el caso de Alex Serna, se dedicaba a la investigación periodística sobre temas ambientales en la Costa Grande de Guerrero. A través de su labor periodística también contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción.

La oficina de Naciones Unidas expresó “su solidaridad con las familias, con sus colegas y con el gremio periodístico. Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral”.

Dan último adiós a la periodista Roxana Guzmán

Por Tamara Corro

“Vuela alto Roxana, porque tú eres una chingona, aquí dejas buenas amistades y buenos recuerdos y dos hermosos bebés que me dejas aquí mi vida, vuela alto y se libre como siempre quisiste ser mi amor, sabes que te amamos con todo el corazón”

Estas fueron las últimas palabras que la señora Rubicelia Ramírez le dio a su hija, la periodista Roxana Guzmán, en el sepelio que le realizaron en el panteón Santa Elena de Nanchital.

Antes agradeció a los presentes y aclaró que ya no harán más actos religiosos por su muerte.

La madre de la periodista comentó: “Ya saben cómo era Rox, no hay rezos, las puertas de la casa están abiertas el día que alguien que quiera ver las fotografías en casa con gusto los recibimos, el día que quieran tomarse una chela en el patio de la casa en honor a ella los espero con gusto en casa, es casa de ustedes también, yo les agradezco de corazón que están aquí, gracias por acompañarnos en estos momentos difíciles y bendecidos para todos, ya saben, como decía ella, hay que echarle desmadre porque la vida se acaba”.

Antes del sepelio salieron de su casa en caravana entre música y llanto para celebrar la misa de cuerpo presente en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe.