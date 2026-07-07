El gobierno de México avanza en la electrificación del país con más de 2 mil 900 obras de justicia energética

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha concluido un total de 2,939 obras de electrificación durante el presente año, mediante una inversión superior a los 1,167 millones de pesos. Esta infraestructura ha permitido dotar del servicio público de energía eléctrica a más de 63 mil habitantes en el territorio nacional. Los esfuerzos operativos forman parte del Programa Prioritario de Obras 2025–2028, inscrito en el modelo de Justicia Energética del Gobierno de México, cuyo propósito central es abatir los rezagos históricos en las comunidades marginadas y reducir de manera significativa las brechas de desigualdad regional.

La planeación institucional contempla una meta global de 42,221 obras de electrificación distribuidas en las 32 entidades federativas, lo que representa una inversión total de 18,916 millones de pesos. Los recursos financieros para la ejecución de estos proyectos provienen principalmente del Fondo de Servicio Universal Energético (FSUE), el cual es administrado de manera directa por la Secretaría de Energía (SENER). Mediante esta estrategia de financiamiento integral, el Estado mexicano busca consolidar el acceso universal a la electricidad como un derecho efectivo para la población de todo el país.

La planeación se alinea con la política energética que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y es coordinada por la directora general de la CFE, la Maestra Emilia Calleja Alor. Bajo esta directriz, el objetivo estratégico del organismo público consiste en "alcanzar una cobertura eléctrica nacional del 99.99% al término de 2028". Para dar cumplimiento a esta meta, la corporación ha establecido criterios de priorización enfocados de manera estricta en la atención de localidades rurales, comunidades indígenas y zonas urbanas que presentan altos índices de marginación.

Para el periodo correspondiente a 2026, la CFE mantiene programada la ejecución de 8,225 obras adicionales de electrificación, con una partida presupuestal asignada de 2,726 millones de pesos, acción que beneficiará a un estimado de 84,400 ciudadanos. La empresa estatal puntualizó que el programa se desarrolla a través de evaluaciones anuales que permiten identificar los puntos de mayor rezago social para intervenir de manera oportuna. Con este despliegue técnico, la Comisión Federal de Electricidad refrendó el compromiso de su personal para llevar energía que transforme todos los rincones del país.