¡Furia climática! Alerta por lluvias torrenciales y calorón extremo en México

Prepare el paraguas, el impermeable y, en algunas regiones, ropa muy ligera, porque el clima en México para este miércoles presentará un panorama de contrastes extremos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que mientras una gran parte del territorio nacional enfrentará tormentas de intensas a muy fuertes, los estados del noroeste padecerán un calor sofocante que superará los 45 grados Celsius.

Las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población a mantenerse alerta, ya que las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento previstas para las próximas horas podrían generar inundaciones, derribar árboles y colapsar espectaculares.

¿En qué estados lloverá este miércoles?

De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones más severas se concentrarán en el oriente, centro y occidente del país debido a diversos canales de baja presión en interacción con la entrada de humedad.

Lluvias intensas (riesgo de inundaciones y deslaves): Veracruz (norte, costa y sur), Tlaxcala, Puebla (norte, centro y este), Hidalgo (norte y este) y Nayarit (norte).

Lluvias muy fuertes: Ciudad de México, Estado de México, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos y Tabasco.

Lluvias fuertes: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Campeche y Yucatán.

Chubascos: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo.

Las autoridades capitalinas y mexiquenses pidieron a los automovilistas extremar precauciones debido a que las tormentas vespertinas en el Valle de México suelen estar acompañadas de actividad eléctrica y potencial caída de granizo.

Calor sofocante: El termómetro superará los 45 grados

En la otra cara de la moneda, el verano no da tregua al norte de la República. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el ambiente extremadamente caluroso continuará dominando la franja fronteriza.

Temperaturas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste y centro).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro y sur), Sinaloa (norte) y Chihuahua (oeste).

De 35 a 40 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Debido a estas altas temperaturas, la Secretaría de Salud federal recomendó a la población mantenerse bien hidratada, evitar exponerse al Sol de forma prolongada entre las 11:00 y las 16:00 horas, vestir ropa de colores claros y manga larga, y prestar especial atención a niños, adultos mayores y enfermos crónicos.

Alerta por "Surada", fuertes vientos y mar de fondo

El viento también será un factor de riesgo durante el miércoles. Se pronostica viento de componente sur (conocido como surada) con rachas de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría generar tolvaneras.

Asimismo, se prevén rachas de 30 a 50 km/h en la gran mayoría de las entidades del centro y sur, incluyendo el Valle de México, con capacidad de derribar espectaculares y ramas de árboles.

Por último, los amantes de la playa y las actividades marítimas deberán tomar precauciones: se prevé mar de fondo con oleaje de 1 a 2 metros de altura en toda la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.