Representantes de la abogacía acuden a la SCJN a conmemorar su día

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En el marco del Día de la Abogada y del Abogado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel Mossa recibió a representantes de este gremio, entre ellas a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.

En un mensaje en su cuenta oficial de X, la togada Esquivel Mossa, plenteó la necesidad de preparación constante y vocación de servicio, para la consolidación de las instituciones.

“Solo mediante la preparación permanente, la vocación de servicio y el trabajo conjunto seguiremos consolidando instituciones que brinden mayor certeza jurídica y un acceso efectivo a la justicia para todas y todos”, señaló la ministra Esquivel Mossa.

Detalló que la reunión para conmemorar el Día de la Abogada y del Abogado, fue convocada por el presidente del Consejo Nacional de la Abogacía (CONAbogacía), Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, a la que asistieron, entre otros, la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya García y el vicepresidente del CONAbogacía, Rufino H. León Tovar.

“Este espacio nos permitió dialogar sobre los desafíos que enfrenta la profesión jurídica y refrendar la importancia de fortalecer la ética, la preparación permanente y la responsabilidad social de quienes ejercemos el Derecho. Estoy convencida de que el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia requiere una abogacía unida, preparada y comprometida con la sociedad”, indicó en su mensaje la ministra Esquivel Mossa.

Más tarde, en otro texto, la togada agradeció que, en la reunión, se le otorgó la presidencia del Consejo de Honor del CONAbogacía.

“Agradezco la distinción de haber sido nombrada Presidenta del Consejo de Honor del Consejo Nacional de la Abogacía. Asumo esta responsabilidad con gratitud y con el firme compromiso de seguir promoviendo una abogacía ética, preparada y comprometida con la sociedad. La integridad, la responsabilidad, la vocación de servicio y el respeto irrestricto al Estado de Derecho son valores que deben guiar el ejercicio de la profesión jurídica.

“Con esa convicción, seguiré impulsando la preparación permanente, el profesionalismo y una cultura jurídica que fortalezca la confianza de la sociedad en la justicia”, escribió la ministra.