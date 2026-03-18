Detienen a ‘La Maracucha’, Tren de Aragua en CDMX

Elementos federales y capitalinos detuvieron en la Ciudad de México a una presunta operadora del Tren de Aragua, identificada como Yorbelis “N”, alias “La Maracucha”, acusada de delitos relacionados con trata de personas, delincuencia organizada y narcomenudeo.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como el apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

El despliegue permitió ejecutar una orden de aprehensión en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la colonia Buenavista.

Trata de personas, extorsión y explotación sexual

De acuerdo con las autoridades, la detenida está vinculada a una red criminal dedicada a trata de personas agravada, así como a cobro de piso, extorsión, distribución de drogas y captación de víctimas para explotación sexual.

Las investigaciones identificaron que operaba en diversos hoteles de la capital, donde presuntamente coordinaba actividades ilícitas relacionadas con la explotación de personas.

El caso no fue aislado. La captura deriva de trabajos de inteligencia iniciados en 2025, que incluyeron cateos, verificaciones administrativas y detenciones previas de otros integrantes del mismo grupo delictivo.

Estas acciones permitieron ubicar a Yorbelis “N” como una pieza clave dentro de la estructura criminal, lo que derivó en la orden judicial ejecutada.

Tras labores de seguimiento, agentes localizaron a la sospechosa en la calle Juan Aldama, donde cumplimentaron la orden de aprehensión sin reporte de incidentes.

Posteriormente, se le informaron sus derechos y fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

¿Qué es el Tren de Aragua y cómo opera en México?

El Tren de Aragua es una estructura delictiva de origen venezolano con presencia en varios países de América Latina.

En México, las autoridades han documentado su operación en la capital del país, principalmente en actividades como extorsión, tráfico de personas, explotación sexual y narcomenudeo, lo que ha encendido alertas en materia de seguridad pública y crimen transnacional.

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