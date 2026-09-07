Detienen a hombre buscado en Puebla tras incendiar bodega en Nuevo León 

Un hombre originario de Puebla y con un reporte de búsqueda vigente en esa entidad, fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey, Nuevo León, luego de que presuntamente provocara un incendio en una bodega abandonada en el Centro de la ciudad.

El arresto de Rafael "N" ocurrió alrededor de las 22:45 horas en el cruce de las calles Villagrán y Carlos Salazar, donde se encuentra el inmueble, de acuerdo a ABC Noticias.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando recibieron un llamado de auxilio por un incendio en dicho establecimiento.

Al llegar al sitio, los elementos observaron que del interior salía humo y había algunas llamas, por lo que solicitaron el apoyo de Protección Civil de Monterrey y Bomberos de Nuevo León.

Mientras revisaban el lugar, los policías observaron a un hombre salir del inmueble con un encendedor en la mano, por lo que procedieron a cuestionarlo.

El joven habría declarado que inició una fogata en el interior de la bodega, pero el fuego se salió de control, por lo que intentó escapar del sitio.

Posteriormente, los uniformados verificaron los datos del detenido y descubrieron que contaba con un reporte de búsqueda en el estado de Puebla desde el mes pasado.

Rafael “N” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.