Delincuencia organizada exige cobro de piso a unos 20 maestros en Veracruz

El secretario general de la Sección 32 del SNTE, Daniel Covarrubias López, confirmó que al menos 20 maestros fueron amenazados por presuntos integrantes de grupos delictivos en zonas serranas de Veracruz, principalmente en la región serrana, Orizaba e Ilamatlán.

Los casos obligaron a activar protocolos de denuncia, resguardo y reubicación, mientras el sindicato advierte que la inseguridad ya impacta directamente la operación escolar en comunidades rurales.

Precisó que en Ilamatlán los problemas son por los derrumbes y las lluvias, pero en otras regiones del estado los problemas fueron por amenazas. “Cobro de piso”, por lo que dijo que les han instado a que presenten la denuncia para apoyarlos.

Covarrubias detalló que los maestros reportaron amenazas directas, lo que obliga a iniciar el protocolo formal: denuncia ante la Fiscalía, entrega del expediente a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y apertura de mesas de trabajo para determinar si procede la reubicación. “Unos veinte docentes han denunciado”, afirmó, aunque subrayó que solo las autoridades pueden definir el nivel de riesgo y las medidas de protección.

El dirigente explicó que, además de los casos de inseguridad, existe un número amplio de docentes en resguardo por conflictos sociales en comunidades, lo que presiona la cobertura en planteles que ya enfrentan déficit de personal. Estos trabajadores permanecen en supervisiones escolares mientras se define su reubicación, pues —dijo— “lo más importante es garantizar el servicio educativo”.

Covarrubias recordó que el estado arrastra un histórico déficit de más de once mil horas docentes, aunque aseguró que la cifra “ya va descendiendo” con la llegada de una nueva titular en la Secretaría de Educación de Veracruz, con quien —afirmó— existe “un ambiente diferente” para atender los pendientes.

El sindicato prepara una evaluación formal para determinar cuántas horas faltan por asignar y en qué regiones persisten los vacíos de cobertura.

El líder magisterial insistió en que la inseguridad, las reubicaciones y la falta de maestros frente a grupo conforman un triple frente crítico para el inicio del ciclo escolar en Veracruz.

Advirtió que el sindicato mantendrá vigilancia sobre los procesos de denuncia, protección y asignación de personal, al considerar que la operación educativa en zonas serranas requiere “certeza, seguridad y maestros en el aula”.