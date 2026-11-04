Se levanta bloqueo en San Lázaro: ofrece Bolaños-Cacho revisar demandas

Tras unas ocho horas de bloqueo, jubilados y trabajadores en activo levantaron el bloqueo de los accesos de la Cámara de Diputados, después de que el Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho se comprometiera a revisar las demandas de los manifestantes, entre ellos, unos 144 millones de pesos para reactivar el Numeral 23 de su convenio laboral y que reclaman como parte de sus derechos adquiridos.

Al concluir la reunión, Bolaños-Cacho informó que analizarán el pliego petitorio y que sostendrán una segunda reunión el próximo jueves 12 de noviembre, a las 12 del día.

El legislador por el Partido Verde dijo que era importante establecer diálogo con los manifestantes “por lo que se determinó suspender la sesión de este miércoles”, y que el diálogo continuará la próxima semana, y reiteró que “una vez analizadas las demandas, se presentarán propuestas” a los jubilados.

El Numeral 23 contempla prestaciones para alrededor de 534 jubilados y extrabajadores, entre ellas un apoyo económico mensual cercano a los 12 mil pesos, ayuda anual para anteojos, apoyos por el Día del Padre y de la Madre y aguinaldo.

Estos beneficios se entregaron durante más de 40 años, pero en diciembre de 2025 se modificó el acuerdo para condicionar su otorgamiento a la disponibilidad presupuestal de la Cámara. Desde abril de este año, los pagos permanecen suspendidos bajo el argumento de restricciones financieras, puesto que

En concreto, los inconformes demandan un apoyo de 14 mil pesos, además de una cantidad extraordinaria de 50 mil pesos al cierre del año, lo que representa una bolsa anual de 114 millones de pesos.

Cuestionado respecto a la viabilidad de que se pueda aprobar este recurso, Bolaños fue enfático e insistió en que “primero se estudiará el planteamiento”.

Y a partir de ahí poder dar una respuesta técnica. Sería yo irresponsable en adelantarme, Es lo que apenas vamos a estudiar”.

Aunque, afirmó que es la primera vez que conoce de las demandas de lo trabajadores jubilados, que acusan también que desde hace siete meses padecen la falta de medicamentos, además de que no se les permite ingresar al recinto legislativo.

“Es la primera vez que tenemos nosotros conocimiento de esto (…) el compromiso que hicimos con ellos es mantener un diálogo cercano institucional y estudiar el documento y a partir de ahí, en conjunto con la Secretaría General de la Cámara, ver qué opciones puede haber para una posible solución (…) yo siempre he creído que el diálogo es el camino a cualquier solución”, insistió.

A la salida de la reunión con autoridades de la Cámara Baja la representante de los jubilados reiteró que, luego de retirar el bloqueo de este miércoles, mantendrán el movimiento. Cuartoscuro

Aunque, los jubilados exigen recursos, la reunión se llevará incluso cuando la discusión y probable aprobación de la Ley de Egresos de la Federación para el próximo año haya concluido o esté en su último día de jornada en el Pleno.

Alejandra Almorejo representante de los trabajadores jubilados. se dijo confiada de obtener una respuesta positiva.

Hay una respuesta y se comprometió el presidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados. Es algo importante que se haya comprometido. No es una representación sindical, no es un director, es el presidente, la máxima autoridad de los diputados en la Cámara de Diputados”, afirmó Almorejo.

A la salida de la reunión con autoridades de la Cámara Baja la representante de los jubilados reiteró que, luego de retirar el bloqueo de este miércoles, mantendrán el movimiento.

Aunque, se descartó volver a plantarse ante la cámara de Diputados. A la reunión del 12 de noviembre, únicamente asistirá una comitiva, dijo.

En la reunión estuvieron presentes el diputado Fernando Castro Trenti y el secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, además de Eduardo Medel Quiroz, director general de Recursos Humanos, a quien los jubilados lo recibieron con gritos de “bandido, corrupto, ladrón”.

La protesta de jubilados y trabajadores en activo de la Cámara de Diputados, algunos de los cuales llegaron desde las cinco de la mañana, obligó a cancelar la sesión ordinaria en la que se tenía previsto rendir un homenaje póstumo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido el pasado 28 de octubre, a los 92 años.

Además, obligó a que la Junta de Coordinación Política, presidida por Ricardo Monreal, se llevará a cabo en una sede alterna. En un mensaje de X, Monreal Ávila informó que se reunió con los coordinadores de los seis grupos políticos para analizar los temas de interés en la agenda legislativa.