Por el liderazgo de la presidenta Sheinbaum, la seguridad está cambiando: García Harfuch

El liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinabaum Pardo, al coordinar personalmente la Estrategia de Seguridad, algo que nunca se había hecho, ha mejorado la condición del país en la materia, reconoció este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Quiero también mencionar de manera muy importante el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy, gracias al liderazgo de la Presidenta, la seguridad del país está cambiando.

Hay un factor nuevo y un componente nuevo en la Estrategia Nacional de Seguridad y es que la propia Presidenta de México dirige la Estrategia de Seguridad todos los días. Y esa es una ventaja para todos los que estamos aquí presentes”, dijo el funcionario.

García Harfuch encabezó la Ceremonia de Reconocimiento a Agentes de Investigación de la dependencia, que tuvo carácter de privado en la sede de la SSPC, con la presencia de sus colaboradores.

Todos los días, todos los días, a las seis de la mañana ella (la presidenta Sheinbaum) observa un tablero por incidencia delictiva, homicidios, delitos de alto impacto, robo de vehículo, trae a gobernadores, sin importar el partido de los que sean, trae a los gobernadores donde mayor incidencia hay, con su fiscal, con su secretario, con el General de la zona militar o el mando de la zona naval, si así corresponde”, detalló.

En su mensaje, el responsable de las políticas de Seguridad Pública y Protección Civil destacó que está es una forma inédita para atender esta estrategia en la materia.

“Y eso nunca se había hecho, tener a una Presidenta involucrada y que entienda, comprenda y le guste apoyar el tema de inteligencia e investigación, que es el tercer eje de su Estrategia Nacional de Seguridad, es una enorme ventaja para nosotros”, dijo García Harfuch.

Reconocimiento

Durante su mensaje, el titular de la SSPC realizó un reconocimiento a los colaboradores administrativos y operativos de todas las áreas que integran la dependencia a su cargo.

Destacó el trabajo del personal de Seguridad Penitenciaria que, al inició de la presente administración llevó a cabo un operativo para trasladar a Estados Unidos a 92 objetivos prioritarios, sin que hubiera fugas de información.

“Lograron controlar, con ayuda de ustedes por supuesto, Centros Penitenciarios Federales, y lograr expulsar a 92 objetivos prioritarios, muchos de ellos que llevaban hasta 40 años sin lograr ser extraditados, u otros tres o cuatro sexenios, sin lograr ser extraditados, sólo por una cosa, por corrupción.

Y que cuando el Sistema Penitenciario organizó este operativo no hubo una sola fuga de información, participaron sólo autoridades mexicanas, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, destacó.

Misión

Además de hacer un reconocimiento a los elementos caídos en cumplimiento de su deber, el secretario García Harfuch, reconoció el trabajo del personal para detener criminales que, “con maldad” buscan ganancias económicas.

“Todos los días nuestra misión es fortalecer a la Secretaría de Seguridad y fortalecer este país que no merece de ninguna manera que en algún estado, municipio o región, personas sin principios y con absoluta maldad con tal de hacer ganancias económicas, rijan la vida de una región o de un país.