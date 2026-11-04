Sonora rebasa 50% de meta habitacional: edificarán 67 mil 500 casas con respaldo federal

Sonora superó el 50 por ciento de su proyección habitacional al acumular 38 mil 986 acciones en marcha dentro del programa Vivienda para el Bienestar, luego de que el gobierno federal y la administración estatal duplicaran el objetivo inicial de 33 mil 800 para fijar una meta sexenal de 67 mil 500 inmuebles en la entidad. El gobernador Alfonso Durazo Montaño puntualizó que el estado es pionero en la materia, al tiempo que remarcó: “al finalizar mi sexenio estarán construidas en total 20 mil casas, y continuarán los proyectos para completar las 67 mil 500 hasta 2030”.

La estrategia interinstitucional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detonó frentes de obra en los principales polos urbanos del territorio sonorense. Al desglosar el balance de infraestructura, el mandatario destacó: “es una de las iniciativas estelares de los programas de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, pero el seguimiento y el compromiso del gobierno del Estado con la tierra y los servicios ha sido un complemento fundamental para el avance exitoso de este programa aquí en el estado”.

El reporte técnico oficial detalla que 27 mil 022 unidades habitacionales ya se encuentran en fase de edificación activa, mientras que 10 mil 548 están programadas para arrancar faenas de inmediato y otras mil 416 concluyen sus estudios ejecutivos. Al respecto, el Ejecutivo estatal subrayó que “Sonora fue la primera entidad en asegurar los predios necesarios para el programa, colocar la primera piedra y entregar las primeras viviendas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)”, esquema que distribuye obras prioritarias en Hermosillo con 11 mil 106 casas, Cajeme con 4 mil 282, Nogales con 3 mil 620, Agua Prieta con 2 mil 808, Guaymas con mil 542 y Puerto Peñasco con 816 fincas.

En el renglón de adjudicación social, la dependencia encargada del desarrollo comunitario consolidó las convocatorias abiertas para los sectores vulnerables. El secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, informó que el pasado 30 de octubre “se realizaron sorteos públicos y procesos de asignación para determinar a las personas beneficiarias de CONAVI en Navojoa, Puerto Libertad, Caborca, Sonoyta y Nogales, con lo que se avanza en la integración de familias que podrán acceder a una vivienda mediante este programa”.

El plan integral de desarrollo urbano y combate a la marginación busca abatir el déficit de vivienda y otorgar certeza jurídica en el patrimonio de las familias sonorenses de menores ingresos. Frente a este despliegue, Durazo Montaño reiteró que “garantizar que más sonorenses tengan acceso a una casa digna y a un patrimonio propio es una prioridad”, consolidando el modelo de coordinación con el Gobierno de México para reducir las brechas de desigualdad patrimonial en la entidad.