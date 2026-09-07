Destaca Maru Campos detección y aseguramiento de narcolaboratorio en Parral en colaboración con Sedena

En el marco de las labores de inteligencia y vigilancia realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, de logró la detección y aseguramiento de un narcolaboratorio, en las inmediaciones del municipio de Parral, reportó la gobernadora Maru Campos.

En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal detalló que durante los trabajos aéreos de vigilancia fueron localizadas estructuras ocultas entre la vegetación, depósitos y vehículos de carga.

En el sitio fue localizada una instalación presuntamente destinada al procesamiento de drogas sintéticas, además de toneladas de sustancias químicas, precursores e infraestructura para su elaboración.

Los cálculos preliminares establecen que el inmueble tendría capacidad para producir hasta 100 kilogramos diarios de metanfetamina, equivalentes a unas 100 mil dosis.

Campos destacó el uso de la Plataforma Centinela como una herramienta de prevención e inteligencia para anticipar actividades delictivas.

“Esa es la diferencia entre un gobierno que reacciona y un gobierno que anticipa”, afirmó la gobernadora, quien reconoció el trabajo coordinado entre las corporaciones estatales y federales.

Tras confirmar los hallazgos, las autoridades notificaron a la Fiscalía General de la República (FGR), que participó en las diligencias periciales y el resguardo del lugar.

Maru Campos aseguró que el gobierno estatal mantendrá la colaboración con las instituciones de seguridad para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas.