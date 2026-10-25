Desaparece el sacerdote Clemente Morales en Culiacán

Las autoridades de Sinaloa buscan al sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años de edad, visto por última vez el sábado 24 de octubre en Culiacán.

De acuerdo a la información proporcionada por sus familiares, el sacerdote había estado en el fraccionamiento Montebello, y alrededor de las 16:00 horas, se retiró abordó una camioneta Toyota, tipo Hilux, desconociéndose su paradero desde ese entonces.

Al no saber de su paradero, acudieron a las autoridades para denunciar su desaparición. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió una ficha de búsqueda, confirmando los datos generales de sus familiares.

En la ficha lo describen como un hombre de 1.80 metros, de tez morena y complexión delgada, quien vestía una camisa y pantalón en color beige al momento de su desaparición

Actualmente, el sacerdote Clemente Morales Topete se encontraba asignado a la Parroquia de Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, y apenas en julio, había celebrado 40 años de su Ordenación Sacerdotal.

El 13 de abril de 2025, otro religioso fue reportado desaparecido en Culiacán. El sacerdote Yovani Gómez Cruz, de 39 años, fue visto por última vez en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, al norte de Culiacán.

Sin embargo, al día siguiente, el sacerdote logró contactarse vía telefónica con sus padres, pero las autoridades no revelaron en donde lo mantuvieron por más de 24 horas.

Por el momento, la Diócesis de Culiacán no se ha pronunciado al respecto de este nuevo caso, y la difusión de su ficha de búsqueda se está realizando principalmente en redes sociales.

Hallan muerto a sacerdote en carretera

Autoridades de Hidalgo continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen registrado el pasado 15 de septiembre en el municipio de Lolotla, donde fue localizado el cuerpo del sacerdote Román de la Cruz Hernández, de 48 años de edad.

El religioso, quien se desempeñaba como párroco de la comunidad de Santa Cruz, en Huejutla, fue encontrado muerto a un costado de la carretera Tlolango-Tetlapayac. Presentaba heridas provocadas por arma de fuego, además de otros indicios de violencia.

Como parte de las diligencias, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) aseguró diversos elementos localizados en el lugar de los hechos, entre ellos una cartulina con un mensaje y una camioneta que quedó incorporada a las pesquisas.

La dependencia mantiene actualmente dos líneas de investigación y trabaja en la identificación del posible móvil, así como en determinar la participación de quienes pudieran estar relacionados con el asesinato.

Hasta este 6 de octubre, la PGJEH señaló que no se ha emitido ninguna orden de aprehensión por este caso, por lo que tampoco existen personas detenidas y puestas a disposición de un juez por el homicidio.

El caso provocó pronunciamientos de la Diócesis de Huejutla y de la Conferencia del Episcopado Mexicano, organismos que expresaron su condena por el asesinato y demandaron el esclarecimiento de los hechos.

Mientras las autoridades continúan con las diligencias, representantes de la Iglesia también han llamado a evitar versiones no confirmadas y especulaciones en torno al crimen, a la espera de que la investigación permita establecer oficialmente lo ocurrido y determinar responsabilidades.