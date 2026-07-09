Desafía a su suerte; se mete a nadar en “sitio no apto” y muere

Un hombre fue localizado sin vida luego de ingresar a un cuerpo de agua en la comunidad de San Miguelito, perteneciente a la delegación Santa Rosa Jáuregui, en el municipio de Querétaro.

De acuerdo con el reporte oficial, la emergencia fue notificada a través del número 911, luego de que se informara que una persona había entrado al agua para realizar actividades acuáticas en un sitio no apto ni autorizado para ese fin.

Elementos de rescate a la orilla de un cuerpo de agua ubicado en Querétaro Foto: Especial

Tras recibir el aviso, corporaciones de Protección Civil y cuerpos de emergencia implementaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona. Después de las maniobras, los equipos localizaron y recuperaron el cuerpo del hombre, quien ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió el incidente, por lo que serán las instancias correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones y diligencias de ley.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para evitar ingresar a presas, bordos y otros cuerpos de agua no destinados para actividades recreativas, debido al riesgo que representan.

Elementos de rescate a la orilla de un cuerpo de agua ubicado en Querétaro Foto: Especial

Joven entra a nadar a presa y muere ahogado

Días atrás, en Nuevo León, un joven murió luego de que ingresó a nadar en la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares.

Se trata de Juan José Cepeda Marín, de 18 años de edad y con domicilio en el ejido La Papa.

De acuerdo con los primeros informes, Juan José estaba a días de graduarse de la preparatoria, hecho que ha causado consternación en su comunidad escolar.

El incidente ocurrió por la tarde sobre el camino al ejido, en la carretera Linares–Cerro Prieto.

Según familiares, la víctima se encontraba en la zona cuando, de un momento a otro, ingresó a la presa y ya no logró salir. Sus acompañantes, al ver que algo ocurría, decidieron reportarlo a Protección Civil de Linares.

Al sitio acudieron elementos de rescate, quienes tras varias horas de labores localizaron al joven un día después, el domingo 17 de mayo, pero ya sin vida.

Tras lo anterior, la zona permaneció acordonada por varias horas.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

En redes sociales, sus conocidos, amigos y familiares le dedicaron mensajes emotivos: "DEP Juanjo los que te conocimos desde que eras un niño sabemos que fuiste una gran persona vecinos de toda la vida Dios le de consuelo a tu mami, no hay palabras que puedan sanar y darle paz a su corazón vecina".

Qué triste, compañero de mi hijo de prepa. Mi más sinceras condolencias para sus padres Dios de consuelo a tu familia", fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

La presa Cerro Prieto suele recibir una gran cantidad de visitantes durante los fines de semana y temporadas de altas temperaturas, principalmente personas que acuden para convivir o ingresar al agua pese a los riesgos que representan algunas zonas profundas.

Autoridades de Protección Civil han reiterado en distintas ocasiones el llamado a evitar introducirse en presas, ríos y cuerpos de agua donde no exista vigilancia permanente o condiciones seguras para nadar.

Además, exhortaron a la población a no ingresar al agua bajo efectos del alcohol, en zonas desconocidas o alejadas de la orilla, debido a que este tipo de incidentes suelen incrementarse durante la temporada de calor en distintos puntos de Nuevo León.