Defensa asegura 68 armas largas en Sinaloa, entre ellas un fusil Barrett 

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron 68 armas largas, entre ellas un fusil Barrett, una ametralladora, ambos calibre .50 milímetros, y una ametralladora M1, durante un operativo realizado el pasado 12 de septiembre en El Rosario, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Se detalló que en la acción participaron elementos bajo las comandancias de la Tercera Región y Novena Zona militares, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres.

También se aseguraron 6 mil 498 cartuchos de diversos calibres, 145 cargadores y diverso equipo táctico.

En un recuento realizado por la Defensa se detalló que durante la presente administración se ha realizado el aseguramiento de 27 mil 003 armas de fuego, 4 millones 854 mil 347 cartuchos y 119 mil 780 cargadores, con lo que se debilita a las estructuras criminales.

Se indicó que lo asegurado en El Rosario fue puesto a disposición de la FGR, con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

La Defensa destacó que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y l paz pública de la sociedad en Sinaloa.