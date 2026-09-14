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Defensa asegura 68 armas largas en Sinaloa, entre ellas un fusil Barrett 

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron 68 armas largas, entre ellas un fusil Barrett y una ametralladora M1 

Por: David Vicenteño

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Las armas fueron aseguradas en El Rosario, SinaloaFoto: Especial

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron 68 armas largas, entre ellas un fusil Barrett, una ametralladora, ambos calibre .50 milímetros, y una ametralladora M1, durante un operativo realizado el pasado 12 de septiembre en El Rosario, Sinaloa, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Se detalló que en la acción participaron elementos bajo las comandancias de la Tercera Región y Novena Zona militares, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres.

También se aseguraron 6 mil 498 cartuchos de diversos calibres, 145 cargadores y diverso equipo táctico.

En un recuento realizado por la Defensa se detalló que durante la presente administración se ha realizado el aseguramiento de 27 mil 003 armas de fuego, 4 millones 854 mil 347 cartuchos y 119 mil 780 cargadores, con lo que se debilita a las estructuras criminales.

Se indicó que lo asegurado en El Rosario fue puesto a disposición de la FGR, con sede en Mazatlán, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

La Defensa destacó que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y l paz pública de la sociedad en Sinaloa.

Ayer, miles de sinaloenses nuevamente unieron sus voces bajo una misma consigna: poder salir a las calles en paz, tras dos años de constante violencia por la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza". Con fotos de sus asesinados y vestidos de blanco, los ciudadanos reclamaron acciones definitivas para terminar con esta situación. #NoticiasImagen #ImagenNoticias530 Visita nuestro sitio web: http://www.imagentv.com No te pierdas Imagen Noticias 5:30 con Marlene Stahl, Nuria Gil y Adriana Treviño de lunes a viernes por Imagen Televisión. TikTok 5:30: https://www.tiktok.com/@imagennoticias530 TikTok Noticias: https://www.tiktok.com/@imagennoticias Instagram 5:30: https://www.instagram.com/imagennoticias530 Instagram Noticias: https://www.instagram.com/imagentvnoticias/ X 5:30: https://x.com/imagen530 X Noticias: https://twitter.com/ImagenNoticias_ X Televisión: https://twitter.com/ImagenTVMex Facebook Noticias: https://www.facebook.com/ImagenTVNoticias Aquí encontrarás la mejor información nacional e internacional de Imagen Noticias con Francisco Zea, Nacho Lozano, Crystal Mendivil, Enrique Sánchez y Paola Rojas.
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