Decomisan más de mil kilos de cocaína en buque mercante de Michoacán

Un cargamento de cocaína, con un peso aproximado de mil 187 kilogramos, fue asegurado dentro de un buque mercante en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La acción se realizó con la participación de personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, luego de que las autoridades portuarias detectaron riesgos en la carga de la embarcación.

De acuerdo con las primeras diligencias, elementos navales realizaron una inspección física de los contenedores del buque, apoyados por binomios caninos especializados en la detección de narcóticos. Durante la revisión fueron localizados 20 bultos que contenían una sustancia con características similares a la cocaína.

El material asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que deberá confirmar mediante dictámenes periciales el tipo de sustancia, su peso final y la probable responsabilidad de quienes participaron en el traslado de la droga.

El decomiso representa un golpe relevante contra las redes de tráfico de narcóticos que utilizan rutas marítimas para mover cargamentos de alto valor. Según estimaciones oficiales, con este aseguramiento se evitó que más de dos millones de dosis llegaran a las calles, con un valor superior a 259 millones de pesos.

La FGR quedó a cargo de la carpeta de investigación, por lo que deberá establecer el origen del cargamento, su destino final y la red logística que permitió su ingreso a la embarcación. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas.