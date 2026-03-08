Dan 13 años de cárcel a sujeto por abusar de dos niñas

En el Día Internacional de la Mujer, la Fiscalía General del Estado de Durango logró sentencia condenatoria de 13 años y 4 meses de prisión en contra de un sujeto por el delito de violación en contra de dos menores.

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de la dependencia estatal informó que el Agente del Ministerio Público, adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, obtuvo prisión para Alberto Carrera Ibáñez por su responsabilidad penal en la comisión del delito de violación en perjuicio de dos niñas.

De acuerdo a los elementos de prueba que sustentan la carpeta de investigación, el mes de noviembre del 2024, el ahora sentenciado al encontrarse en un inmueble ejecutó actos de carácter sexual en agravio de las niñas, vulnerando con ello la sexualidad y seguridad de las víctimas.

Alberto Carrera Ibáñez fue detenido y puesto a disposición del juez de Control y Enjuiciamiento, llevándose a cabo un procedimiento abreviado en el cual se le dictó sentencia condenatoria por 13 años y 4 meses de prisión, así como el pago de 104 mil 227 pesos como multa.

Adolescente denuncia a su tío por abuso sexual

Por ABC Noticias

Los primeros días de marzo, en Nuevo León, un hombre de 60 años fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey en la colonia Moderna, tras ser señalado por el presunto abuso sexual de su sobrina de 14 años al interior de su vivienda.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:05 horas de ayer martes 3 de marzo, en el cruce de Privada Laurel y Nardo, en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte policial, elementos municipales realizaban un recorrido de prevención cuando el C4 les notificó sobre un posible caso de abuso sexual en esa zona.

Al arribar al sitio, los oficiales se entrevistaron con la madre de la adolescente, quien señaló directamente a un familiar que se encontraba frente a ella como el presunto responsable.

De acuerdo con el testimonio de la madre, ella se ausentó del domicilio por unos minutos; a su regreso, la menor le relató entre crisis que su tío irrumpió en la habitación para abrazarla por la fuerza y realizarle tocamientos inapropiados.

La menor logró zafarse y salió del cuarto para pedir ayuda. Posteriormente, se realizó el llamado a las autoridades, quienes arribaron pocos minutos después. Tras escuchar el señalamiento de la madre y la versión preliminar de los hechos, los policías procedieron con la detención de Antonio H., quien fue asegurado en el lugar.

