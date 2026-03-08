8M | Chocan feministas y policías frente a Fiscalía de Puebla

Con polvo de extintores, policías trataron de dispersar la manifestación por el Día Internacional de la Mujer frente a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, después de que fueron lanzados diversos objetos, algunos encendidos, contra su acceso principal.

Ante esta situación, las mujeres prendieron las mantas y cartulinas que habían pegado en el perímetro de este edificio, ubicado en la esquina que forman el bulevar 5 de Mayo y la avenida 31 Oriente.

Las participantes de la marcha Latido Común, fueron las últimas en llegar a la FGE, donde colocaron pancartas y fotos de deudores alimentarios y violadores; algunas lanzaron huevos y lograron abrir por segundos la puerta principal, la cual los uniformados volvieron a cerrar.

Alrededor de las 19:30 horas, la manifestación empezó a dispersarse y la circulación vehicular volvió a su ritmo dominical

Como cada 8M, un grupo de mujeres encapuchadas pintó y destruyó algunos elementos del mobiliario urbano del Centro Histórico, como también en paradas de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), el Metrobús local.

Cabe destacar que el ayuntamiento de Puebla otorgó este lunes 9 de marzo como “día libre” a trabajadoras sindicalizadas y de confianza.

*DRR*